"Американцев практически нет" - Лукашенко заявил, что США попросили расширить штат своих дипломатов в Беларуси

Опубликовано: 29.12.2024 12:58 , Обновлено: 29.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ответ на призыв властей США к своим гражданам покинуть Беларусь, что те просили его увеличить количество сотрудников в посольстве в Минске.

“У нас американцев практически нет. Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят - пусть находятся у нас, нет - значит, нет. Но их 0,2 человека”, - заявил он.

Неделю назад Госдепартамент США опубликовал предупреждение для своих граждан, в котором призвал их “немедленно” пикнуть пределы Беларуси.

“Не совершайте поездки в Беларусь из-за произвольного применения белорусскими властями местных законов, риска задержания, продолжающегося содействия войне России против Украины, возможности гражданских беспорядков и ограниченной возможности посольства оказывать помощь гражданам США, проживающим в Беларуси или направляющимся в Беларусь. Граждане США в Беларуси должны уезжайте немедленно”, - говорится в сообщении Госдепа США.

В сообщении на самом деле намекнули, что в дипломатическом представительстве США в Беларуси недостаточно сотрудников. Однако официальных заявлений о желании расширить их штат в Минске в Вашингтоне не делали.

На самом деле, призыв покинуть Беларусь - не новый документ для Госдепа. Ещё в феврале 2022 года Государственный департамент распорядился об отъезде государственных служащих США и приостановке деятельности посольства в Минске.

Все консульские услуги, как обычные, так и экстренные, были приостановлены до дальнейшего уведомления. Гражданам США в Беларуси была дана рекомендация “постараться покинуть страну как можно скорее и обратиться в посольство или консульское учреждение США в другой стране”.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко 26 ноября в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде обвинил властей США, Великобритании, Индии, Австралии в стремлении создать “некое “тихоокеанское НАТО” в данном регионе. В связи с этим он дал властям Пакистана свой “дружеский совет”.

Лукашенко обвинил США, Великобританию и Индию в стремлении создать «тихоокеанское НАТО»