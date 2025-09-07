США назвали две страны, где теперь белорусы могут получить американскую визу

Опубликовано: 07.09.2025 18:57 , Обновлено: 07.09.2025

США объявили о новых ограничениях для белорусов, желающих получить американскую визу. Сам процесс был и до этого сложный с тех пор, как посольство этой страны перестало оказывать услуги из-за напряжённости между Вашингтоном и Минском, а также введенных обоюдных санкций и сокращения штата диппредставительств.

Теперь же Госдепартамент США официально исключил возможность для белорусов обращаться за визами в консульствах других стран, оставив лишь в списке две разрешенные.

Ими стали Литва и Польша. Хотя новые правила заработали с 6 сентября, уже назначенные собеседования остаются в силе в тех странах, где были назначены. В американском дипломатическом ведомстве уточнили, что такие планы «как правило, не отменяются».

Также белорусы, имеющие вид на жительство в других странах, могут обращаться за американской визой по месту жительства. А вот белорусам лишь с белорусским паспортом за визой теперь разрешили обращаться исключительно в Вильнюсе, либо в Варшаве.

Напомним, что в феврале 2022 года посольство США в Минске полностью прекратило предоставление всех консульских услуг.

“В результате острой нехватки кадров из-за вынужденного сокращения белорусскими властями штата сотрудников посольства США в Минске с 15 февраля консульский отдел приостановил все визовые услуги и предлагает только экстренные услуги для американских граждан”, — пояснили тогда в госдепартаменте США. 28 февраля 2022 года там же добавили, что посольство в Минске не будет работать “из-за проблем с охраной” в результате начала войны России против Украины.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство иностранных дел Беларуси, в свою очередь, изменило процедуру подачи документов на проставление апостиля, а также для легализации официальных документов. До недавнего времени подать документы можно было по живой очереди. Теперь же ведомство ввело предварительную запись.

Не более 50 человек в день. МИД ввёл предварительную запись на апостиль