В Беларуси стартует ЦЭ и ЦТ. РИКЗ озвучил перечень причин для сдачи в резервные дни

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Опубликовано: 27.05.2024 08:22 , Обновлено: 27.05.2024

В понедельник, 27 мая, в Беларуси пройдут первые централизованные экзамены (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ). В этом году эти испытания для выпускников школ и будущих абитуриентов решили проводить в единые сроки. Тем временем директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк озвучил перечень причин, по которым выпускникам могут разрешить сдавать ЦЭ и ЦТ не в основной, а в резервные дни.

По данным РИКЗ, на централизованный экзамен в этом году записались порядка 55,7 тыс. школьников:

русский язык планируют сдавать около 44,2 тыс. выпускников,

математику - около 19,7 тыс. выпускников,

белорусский язык - около 11,5 тыс. выпускников,

биологию - около 10,1 тыс. выпускников,

обществоведение - 8,6 тыс. выпускников,

английский язык - 5,8 тыс. выпускников,

историю Беларуси - 5,7 тыс. выпускников.

Первым назначили испытания по профильным предметам по выбору, следующий день сдачи ЦЭ и ЦТ будет самым загруженным для учреждений образования - 30 мая выпускники планируют сдавать русский или белорусский язык по выбору.

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Тем, кто не сможет явиться на ЦЭ или ЦТ по уважительным причинам в основной день, пообещали дать ещё одну возможность пройти испытание - резервные дни. В этом году их назначили на 21 и 23 июня. Для этого необходимо будет подать заявление, которое будет рассматривать одна из шести комиссий, сообщило госагентство БЕЛТА.

“Если говорить о ЦЭ, то там работа будет проводиться через отделы образования, через управления образования, которые координируются вместе с вузами. Претенденты на сдачу испытаний в резервные сроки должны объяснить и подтвердить - предоставить оправдательные документы о том, что есть уважительная причина неявки на экзамен”, - пояснил этот момент Миксюк.

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Руководитель РИКЗ озвучил краткий перечень таких уважительных причин, подчеркнув, что этот список не исчерпывающий и решение в каждом конкретном случае остаётся за членами комиссии:

пропуск ЦЭ или ЦТ по болезни или болезненного состояния непосредственно на экзамене (в этом случае от выпускника потребуют медицинскую справку),

участие в международной олимпиаде или спортивных соревнованиях в интересах Беларуси.

Помимо резервных дней в этом году Минобразования выделило ещё два дополнительных дня - 19 и 21 августа - когда испытания смогут пройти те, кто “по уважительным причинам” не смог пройти ЦЭ или ЦТ ни в основной, ни в резервный день. Эти даты также станут “вторым шансом” для нарушителей - тех, кого удалили с ЦЭ или ЦТ, например, за списывание, использование шпаргалок или использование мобильного телефона.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что Комитет государственного контроля Беларуси предложил абитуриентам белорусских учебных заведений жаловаться на проблемные моменты вступительной кампании 2024 года либо в письменном виде, либо посредством электронной почты или звонка на “горячие” линии, которые будут работать в строго оговоренное время.

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