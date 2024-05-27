В Беларуси стартует ЦЭ и ЦТ. РИКЗ озвучил перечень причин для сдачи в резервные дни
В понедельник, 27 мая, в Беларуси пройдут первые централизованные экзамены (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ). В этом году эти испытания для выпускников школ и будущих абитуриентов решили проводить в единые сроки. Тем временем директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк озвучил перечень причин, по которым выпускникам могут разрешить сдавать ЦЭ и ЦТ не в основной, а в резервные дни.
По данным РИКЗ, на централизованный экзамен в этом году записались порядка 55,7 тыс. школьников:
- русский язык планируют сдавать около 44,2 тыс. выпускников,
- математику - около 19,7 тыс. выпускников,
- белорусский язык - около 11,5 тыс. выпускников,
- биологию - около 10,1 тыс. выпускников,
- обществоведение - 8,6 тыс. выпускников,
- английский язык - 5,8 тыс. выпускников,
- историю Беларуси - 5,7 тыс. выпускников.
Первым назначили испытания по профильным предметам по выбору, следующий день сдачи ЦЭ и ЦТ будет самым загруженным для учреждений образования - 30 мая выпускники планируют сдавать русский или белорусский язык по выбору.
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Тем, кто не сможет явиться на ЦЭ или ЦТ по уважительным причинам в основной день, пообещали дать ещё одну возможность пройти испытание - резервные дни. В этом году их назначили на 21 и 23 июня. Для этого необходимо будет подать заявление, которое будет рассматривать одна из шести комиссий, сообщило госагентство БЕЛТА.
“Если говорить о ЦЭ, то там работа будет проводиться через отделы образования, через управления образования, которые координируются вместе с вузами. Претенденты на сдачу испытаний в резервные сроки должны объяснить и подтвердить - предоставить оправдательные документы о том, что есть уважительная причина неявки на экзамен”, - пояснил этот момент Миксюк.
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Руководитель РИКЗ озвучил краткий перечень таких уважительных причин, подчеркнув, что этот список не исчерпывающий и решение в каждом конкретном случае остаётся за членами комиссии:
- пропуск ЦЭ или ЦТ по болезни или болезненного состояния непосредственно на экзамене (в этом случае от выпускника потребуют медицинскую справку),
- участие в международной олимпиаде или спортивных соревнованиях в интересах Беларуси.
Помимо резервных дней в этом году Минобразования выделило ещё два дополнительных дня - 19 и 21 августа - когда испытания смогут пройти те, кто “по уважительным причинам” не смог пройти ЦЭ или ЦТ ни в основной, ни в резервный день. Эти даты также станут “вторым шансом” для нарушителей - тех, кого удалили с ЦЭ или ЦТ, например, за списывание, использование шпаргалок или использование мобильного телефона.
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