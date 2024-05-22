В Минобразования посоветовали белорусским школьникам перед ЦЭ повесить на видном месте стикер с такой надписью

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Опубликовано: 22.05.2024 09:49 , Обновлено: 22.05.2024

Уже 27 мая в Беларуси стартует централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ). В Министерстве образования напомнили организационные моменты и посоветовали выпускникам повесить на видном месте стикер с такой надписью.

Так, начало ЦЭ и ЦТ - в 11:00, но в пункт проведения испытания необходимо прибыть раньше, за 30 минут до его начала. “Дети из сельской местности будут добираться из своей школы к пункту проведения ЦЭ на школьном автобусе, в городах — на общественном транспорте. Чтобы школьники чувствовали себя увереннее, все организационные вопросы — на плечах сопровождающих педагогов”, - рассказала порталу sb.by заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Она отметила, что отъезд из пункта сбора - централизованный. После ЦЭ или ЦТ, по словам представителя Минобразования, для школьников организуют экскурсии и профориентационные встречи.

Каржова порекомендовала перед экзаменом повесить на видном месте стикер с надписью: «Помнить о паспорте и пропуске!». Дело в том, что без них в пункт проведения испытания не пустят.

Представитель Минобразования заверила, что на каждой точке будет находиться медработник, “организовано сотрудничество с территориальными службами ГАИ и МЧС”.

Что касается результатов, сертификаты о прохождении ЦЭ Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) планирует выдавать с 12 июня . “Участник ЦЭ получает сертификат в учреждении общего среднего образования, в котором он обучается, под подпись в ведомости выдачи сертификатов при предъявлении документа, удостоверяющего личность”, - рассказала Каржова.

Но если школьник наберет по итогам экзамена ноль баллов, сертификат ему не выдадут. А сертификаты ЦТ РИКЗ, по плану, начнет выдавать 1 июля .

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие сроки подачи документов, проведения внутренних испытаний и зачисления в вузы установило Министерство образования в этом году. Так, сроки подачи документов будут зависеть от формы обучения (бюджетная или платная), наличия или отсутствия внутренних экзаменов при поступлении на ту или иную специальность и не только.

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