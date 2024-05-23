"Несколько причин" - В Мингорисполкоме пояснили, кто может отказаться от сдачи ЦЭ

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Опубликовано: 23.05.2024 11:08 , Обновлено: 23.05.2024

В Беларуси 27 мая стартует централизованный экзамен (ЦЭ). Однако не все школьники знают, что от его сдачи в некоторых случаях можно отказаться. В комитете по образованию Мингорисполкома рассказали, какие учащиеся могут воспользоваться таким правом.

“Получить освобождение от написания ЦЭ могут ребята по нескольким причинам. Прежде всего такой возможностью вправе воспользоваться победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. В этом случае дипломанты могут быть освобождены от двух ЦЭ по собственному желанию”, - пояснили в ведомстве агентству “Минск-Новости”.

Там добавили, что от сдачи одного ЦЭ могут отказаться победители третьего (областного и минского городского) этапа республиканской олимпиады. По предварительным данным комитета по образованию, таким правом уже воспользовались в столице больше 30 выпускников.

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Также, продолжили в ведомстве, по желанию от сдачи испытаний могут отказаться школьники, которые обучались на дому. “Но в этом случае есть нюанс: тогда они теряют возможность и регистрации на ЦТ. А следовательно, не смогут поступить в текущем году в те учреждения, где необходимо предъявлять данные сертификаты”, — отметили в комитете.

Однако аттестат таким выпускникам все равно выдадут, в документе выставят годовые отметки без учета результатов ЦЭ.

Кроме того, конечно, школьник не будет сдавать ЦЭ, если заболеет. Но в таком случае надо иметь подтверждающий медицинский документ. Также не исключены ситуации, когда выпускнику может стать плохо на самом экзамене. Тогда нужно сообщить об этом дежурному организатору в аудитории, он при необходимости вызовет медика, который окажет первую помощь.

После того, как школьник покинет пункт сдачи ЦЭ, ему необходимо обратиться в больницу. А сдать испытание выпускник сможет в резервный день.

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