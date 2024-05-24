Госконтроль назвал адрес для жалоб на вступительную кампанию в Беларуси. А когда можно звонить?
Комитет государственного контроля Беларуси (КГК) в пятницу, 24 мая, озвучил почтовый адрес, на который абитуриенты белорусских учебных заведений могут посылать письменные жалобы, связанные с проведением вступительной кампании 2024 года. Впрочем, пожаловаться можно не только в письменном виде, но и по телефонам "горячих" линий, которые будут работать в строго оговоренное время.
В КГК сообщили, что председатель госкомиссии по контролю за ходом вступительной кампании 2024 года распорядился создать специальную группу, которой предстоит рассматривать обращения абитуриентов и их родителей.
[info_b]Письменные обращения можно направлять по следующему адресу: 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, 3.
Обращения в электронном виде КГК принимает по адресу: GK_2024@edu.gov.by.[/info_b]
Что касается телефонных обращений, то для них организовали сразу несколько “горячих” линий - общий телефон рабочей группы КГК и отдельно по несколько выделенных линий для каждой из шести областей Беларуси.
Работать “горячие” линии будут по графику:
- с 9:00 до 13:00,
- с 14:00 до 18:00.
Звонить по данным телефонам можно в рабочие дни, а также в выходные дни – 23 и 29 июня, 6, 20 и 27 июля.
В Беларуси создали госкомиссию для вступительной кампании 2024 года. Что проконтролируют?
Ранее Telegraf.news рассказывал, что государственную комиссию по контролю за вступительной кампанией 2024 года создали на прошлой неделе. Как и в предыдущие годы, госкомиссия должна проконтролировать организацию вступительных испытаний, в том числе централизованный экзамен (ЦЭ), который стартует в конце мая. Также комиссия уделит внимание приему документов и зачислению абитуриентов в вузы и ссузы, рассказали в Комитете госконтроля (КГК).
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