Госконтроль назвал адрес для жалоб на вступительную кампанию в Беларуси. А когда можно звонить?

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Опубликовано: 24.05.2024 16:12 , Обновлено: 24.05.2024

Комитет государственного контроля Беларуси (КГК) в пятницу, 24 мая, озвучил почтовый адрес, на который абитуриенты белорусских учебных заведений могут посылать письменные жалобы, связанные с проведением вступительной кампании 2024 года. Впрочем, пожаловаться можно не только в письменном виде, но и по телефонам "горячих" линий, которые будут работать в строго оговоренное время.

В КГК сообщили, что председатель госкомиссии по контролю за ходом вступительной кампании 2024 года распорядился создать специальную группу, которой предстоит рассматривать обращения абитуриентов и их родителей.

[info_b]Письменные обращения можно направлять по следующему адресу: 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, 3.

Обращения в электронном виде КГК принимает по адресу: GK_2024@edu.gov.by.[/info_b]

Что касается телефонных обращений, то для них организовали сразу несколько “горячих” линий - общий телефон рабочей группы КГК и отдельно по несколько выделенных линий для каждой из шести областей Беларуси.

Работать “горячие” линии будут по графику:

с 9:00 до 13:00,

с 14:00 до 18:00.

Звонить по данным телефонам можно в рабочие дни, а также в выходные дни – 23 и 29 июня, 6, 20 и 27 июля.

В Беларуси создали госкомиссию для вступительной кампании 2024 года. Что проконтролируют?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что государственную комиссию по контролю за вступительной кампанией 2024 года создали на прошлой неделе. Как и в предыдущие годы, госкомиссия должна проконтролировать организацию вступительных испытаний, в том числе централизованный экзамен (ЦЭ), который стартует в конце мая. Также комиссия уделит внимание приему документов и зачислению абитуриентов в вузы и ссузы, рассказали в Комитете госконтроля (КГК).

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