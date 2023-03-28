В Беларуси продлили оранжевый уровень опасности на среду. Снег не прекратится?

Опубликовано: 28.03.2023 12:53 , Обновлено: 28.03.2023

Белгидромет сообщил, что на 29 марта, среду, также будет действовать оранжевый вровень опасности из-за сильного снега и ветра.

Там сообщили, что 29 марта на большей части территории Беларуси ветер будет достигать в порывах 70 километров в час. В Белгидромете уверены, что ночью в восточной части Республики будут идти сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В столице 29 марта (среда) ожидается усиление ветра порывами до 65 км/час.

Тем временем в ГАИ Минска, на который обрушился во вторник “Не-Хавьер, заявили, что не заметили всплеска аварийности.

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А вот за Минском аварий хватает. В Марьиной Горке образовалась огромная пробка на выезд на минскую трассу из-за ДТП. Очевидцы говорят о полностью засыпанной снегом дороге.

А в Воложинском районе на участке дороги, где трасса М6 совпадает с М7, пассажирский автобус Минск-Вильнюс столкнулся со снегоуборочной техникой и съехал в кювет.

На трассе М6 пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочным МАЗом

В самом же Минске утром 28 марта маршрутное такси Mercedes съехало в кювет. Об этом сообщили в столичном ГАИ.

В Минске на МКАД маршрутка вылетела в кювет

Сотрудники Госавтоинспекции попросили белорусов по возможности отказаться от поездок на личном авто, особенно тех, кто уже перешл на летнюю резину.

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларусь в конце марта пришла по-настоящему зимняя погода: еще с ночи 28 марта дороги заметает снегом. Из-за этого утром в Минске, образовались огромные пробки до 7 баллов. А ГАИ даже объявила план «Погода». Кроме того, снег и ветер повлияли на график движения поездов. Собрали, что известно о «не-Хавьере», в том числе фотографии и видео.

«Не-Хавьер» притормозил белорусские авто- и жд- дороги. В МЧС пообещали ветер до 70 км/час