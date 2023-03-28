В Минске на МКАД маршрутка вылетела в кювет

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Опубликовано: 28.03.2023 11:43 , Обновлено: 28.03.2023

В Минске утром 28 марта маршрутное такси Mercedes съехало в кювет. Об этом сообщили в столичном ГАИ.

ДТП произошло в районе 1-го км внешнего кольца МКАД.

По информации ГАИ, водитель не справился с управлением, поэтому выехал за пределы проезжей части.

К счастью, никто не пострадал. В машине находился только водитель.

Ранее Телеграф писал, что в Воложинском районе на участке дороги, где трасса М6 совпадает с М7, пассажирский автобус Минск-Вильнюс столкнулся со снегоуборочной техникой и съехал в кювет.

На трассе М6 пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочным МАЗом