В Минске на МКАД маршрутка вылетела в кювет
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В Минске утром 28 марта маршрутное такси Mercedes съехало в кювет. Об этом сообщили в столичном ГАИ.
ДТП произошло в районе 1-го км внешнего кольца МКАД.
По информации ГАИ, водитель не справился с управлением, поэтому выехал за пределы проезжей части.
К счастью, никто не пострадал. В машине находился только водитель.
Ранее Телеграф писал, что в Воложинском районе на участке дороги, где трасса М6 совпадает с М7, пассажирский автобус Минск-Вильнюс столкнулся со снегоуборочной техникой и съехал в кювет.
На трассе М6 пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочным МАЗом