«Не-Хавьер» притормозил белорусские авто- и жд- дороги. В МЧС пообещали ветер до 70 км/час
В Беларусь в конце марта пришла по-настоящему зимняя погода: еще с ночи 28 марта дороги заметает снегом. Из-за этого утром в Минске, образовались огромные пробки до 7 баллов. А ГАИ даже объявила план «Погода». Кроме того, снег и ветер повлияли на график движения поездов. Собрали, что известно о «не-Хавьере», в том числе фотографии и видео.
Отметим, что еще вечером 27 марта белорусские госСМИ, например, БелТА,писали, что «Хавьера не будет». А уже утром отметили: «март все же разбушевался».
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Тем временем в столичном ЖКХ рассказали о борьбе со стихией.
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По информации телеграм-канала @nadvorie со ссылкой на данные Белгидромета, в Минске видимость в снегопаде падала до 400 м, в Слуцке до 200 м.
7-балльные пробки в Минске
Также утром 28 марта в столице образовались 7-балльные заторы. Почти весь центр города на картах «красный». Местами пробки растянулись на 4 км.
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ДТП в Минске
Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий. Так, по информации минской милиции, из-за ДТП в районе 1-го км внешнего кольца МКАД затруднено движение по кольцевой от улицы Франциска Скорины в направлении проспекта Независимости.
Кроме того, вблизи дома №3 по улице Столетов сломался троллейбус. Поэтому затруднено движение со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Академической.
БелЖД предупредила о задержке поездов
В БелЖД утром 28 марта предупредили, что из-за погоды на Минском железнодорожном узле «наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов».
Так, ориентировочное время задержки поездов составляет от 5 минут до 1 часа.
ГАИ ввела план «Погода»
В Минске в связи со сложными условиями ГАИ ввела план «Погода». Сотрудники пообещали вести круглосуточный контроль за состоянием проезжей части. Кроме того, экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.
К слову, в Госавтоинспекции из-за осадков и гололедицы призвали водителей и пешеходов быть «предельно внимательными и осторожными».
Например, водителям стоит:
- выбирать наиболее безопасную скорость;
- учитывая состояние проезжей части, видимость и конкретную ситуацию на дороге;
- включить ближний свет фар;
- во избежание попутного столкновения увеличить дистанцию;
- избегать резких торможений и маневров и лишних перестроений;
- осторожно проезжать пешеходные переходы;
- пристегиваться в авто (также и пассажирам);
- перевозить детей в детских удерживающих устройствах.
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В свою очередь пешеходам посоветовали:
- использовать световозвращающие элементы;
- переходить дорогу нужно исключительно в специально предусмотренных для этого местах№
- не начинать переход, пока все автомобили не остановятся№
- устанавливать визуальный контакт с водителем перед переходом проезжей части, чтобы понимать действия друг друга.
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Снег и ветер 72 км/ч
В свою очередь в МЧС сообщили, что 28 марта на большей части территории Беларуси продолжаться сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), а также усиление ветра порывами до 15-20 м/с (или 54-72 км/ч).
Спасатели отметили, что белорусов могут подстерегать следующие опасности:
- повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;
- отключение электрических подстанций;
- повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;
- падение деревьев;
- снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки;
- увеличение количества ДТП;
- случаи затопления территорий паводковыми и талыми водами;
- происшествия на водных объектах.