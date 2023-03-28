«Не-Хавьер» притормозил белорусские авто- и жд- дороги. В МЧС пообещали ветер до 70 км/час

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Опубликовано: 28.03.2023 09:10 , Обновлено: 28.03.2023

В Беларусь в конце марта пришла по-настоящему зимняя погода: еще с ночи 28 марта дороги заметает снегом. Из-за этого утром в Минске, образовались огромные пробки до 7 баллов. А ГАИ даже объявила план «Погода». Кроме того, снег и ветер повлияли на график движения поездов. Собрали, что известно о «не-Хавьере», в том числе фотографии и видео.

Отметим, что еще вечером 27 марта белорусские госСМИ, например, БелТА,писали, что «Хавьера не будет». А уже утром отметили: «март все же разбушевался».

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Тем временем в столичном ЖКХ рассказали о борьбе со стихией.

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По информации телеграм-канала @nadvorie со ссылкой на данные Белгидромета, в Минске видимость в снегопаде падала до 400 м, в Слуцке до 200 м.

7-балльные пробки в Минске

Также утром 28 марта в столице образовались 7-балльные заторы. Почти весь центр города на картах «красный». Местами пробки растянулись на 4 км.

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ДТП в Минске

Не обошлось и без дорожно-транспортных происшествий. Так, по информации минской милиции, из-за ДТП в районе 1-го км внешнего кольца МКАД затруднено движение по кольцевой от улицы Франциска Скорины в направлении проспекта Независимости.

Кроме того, вблизи дома №3 по улице Столетов сломался троллейбус. Поэтому затруднено движение со стороны улицы Филимонова в направлении улицы Академической.

БелЖД предупредила о задержке поездов

В БелЖД утром 28 марта предупредили, что из-за погоды на Минском железнодорожном узле «наблюдаются отклонения от графика движения пассажирских поездов».

Так, ориентировочное время задержки поездов составляет от 5 минут до 1 часа.

ГАИ ввела план «Погода»

В Минске в связи со сложными условиями ГАИ ввела план «Погода». Сотрудники пообещали вести круглосуточный контроль за состоянием проезжей части. Кроме того, экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной ситуации на дороге.

К слову, в Госавтоинспекции из-за осадков и гололедицы призвали водителей и пешеходов быть «предельно внимательными и осторожными».

Например, водителям стоит:

выбирать наиболее безопасную скорость;

учитывая состояние проезжей части, видимость и конкретную ситуацию на дороге;

включить ближний свет фар;

во избежание попутного столкновения увеличить дистанцию;

избегать резких торможений и маневров и лишних перестроений;

осторожно проезжать пешеходные переходы;

пристегиваться в авто (также и пассажирам);

перевозить детей в детских удерживающих устройствах.

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В свою очередь пешеходам посоветовали:

использовать световозвращающие элементы;

переходить дорогу нужно исключительно в специально предусмотренных для этого местах№

не начинать переход, пока все автомобили не остановятся№

устанавливать визуальный контакт с водителем перед переходом проезжей части, чтобы понимать действия друг друга.

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Снег и ветер 72 км/ч

В свою очередь в МЧС сообщили, что 28 марта на большей части территории Беларуси продолжаться сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), а также усиление ветра порывами до 15-20 м/с (или 54-72 км/ч).

Спасатели отметили, что белорусов могут подстерегать следующие опасности: