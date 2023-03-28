На трассе М6 пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочным МАЗом

📷 Фото

Опубликовано: 28.03.2023 11:09 , Обновлено: 28.03.2023

В Воложинском районе на участке дороги, где трасса М6 совпадает с М7, пассажирский автобус Минск-Вильнюс столкнулся со снегоуборочной техникой и съехал в кювет.

Инцидент произошел возле деревни Шараи рано утром 28 марта.

Сначала в МЧС сообщили, что водитель съехал в кювет, потому что «не справился с управлением». Однако в милиции Минской области позже уточнили: перед этим автобус столкнулся со снегоуборочной техникой.

«Около 7:20 на 58-м км автодороги М7 (Минск — Ошмяны — граница Литвы) произошло столкновение автомобиля МАЗ и автобуса Temsa», — рассказали там.

Предварительно, автобус не уступил дорого большегрузу, который чистил дорогу.

К счастью, никто не пострадал. 18 пассажиров вернулись в Минск, 25 решили подождать другой автобус, рассказали спасатели.