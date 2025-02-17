В Беларуси поменяли наказания для 97 видов преступлений. Для кого отменили тюремное заключение?

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Опубликовано: 17.02.2025 20:25 , Обновлено: 17.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 февраля подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", который вносит изменения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Это в том числе вопросы лишения свободы определенных граждан, возбуждения уголовки за ДТП и не только.

Всего, согласно закону, пересмотрели наказания для 97 составов преступлений. Из них 65 дополнили “альтернативными, более мягкими видами наказаний” (по 24 преступлениям раньше лишение свободы было единственным возможным наказанием), еще по 32 составам изменили размеры наказаний, утверждают в пресс-службе Лукашенко.

По документу, впервые совершивших нетяжкие преступления женщин и одиноких мужчин, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетних и инвалидов I группы в тюрьму сажать не будут. “Однако за экстремизм и насильственные преступления данные правила применяться не будут”, - [link href=“https://president.gov.by/ru/events/podpisan-zakon-ob-izmenenii-kodeksov-po-voprosam-ugolovnoj-otvetstvennosti” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Администрации президента.

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Также закон предусматривает возбуждение уголовок о нарушении правил дорожного движения, которое привело к причинению вреда близким родственникам или членам семьи виновника ДТП, только по заявлению потерпевших. То есть, говоря простым языком, если в аварии пострадала дочь отца, который был за рулем в машине, то на него заведут дело, только если пострадавшая напишет заявление. В пресс-службе главы государства считают, что это поспособствует “внутрисемейному урегулированию конфликта”.

Есть и другие новшества. “Так, возможно наложение ареста на денежные средства, являющиеся предметом преступления. Это позволит оперативно блокировать похищенные суммы на счетах и обеспечивать их возврат потерпевшим”, - утверждают в Администрации президента.

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Еще закон закрепляет механизм блокирования номеров мобильных телефонов, фишинговых сайтов, других интернет-ресурсов, которые используют мошенники.

Документ закрепил и следующую норму: педагог и психолог должны будут обязательно присутствовать при допросе подростков и проведении с их участием очной ставки, а также для проверки показаний на месте.

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“Кроме того, законом предусмотрены меры, позволяющие судам более гибко подходить к назначению наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков”, - добавили в пресс-службе Лукашенко без уточнения, в чем будет выражаться эта “гибкость”.

[info_b]На момент написания этой новости текст закона не опубликовали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что президент Лукашенко 13 февраля подписал изменения в закон “О дорожном движении”. Они предусматривают в том числе возможность для белорусов с 17 лет получать права на управление тракторами с двигателями определенной мощности и не только.

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