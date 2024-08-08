Лукашенко предложил смягчить наказание по 65 статьям УК. Кого посоветовал не сажать?

Опубликовано: 08.08.2024 16:35 , Обновлено: 08.08.2024

Александр Лукашенко внёс в Палату представителей законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", в котором предложил смягчить наказания по 65 статьям. В пресс-службе президента сообщили, что их дополнили "альтернативными видами", среди которых, например, арест и ограничение свободы.

Так, Лукашенко пересмотрел 97 составов преступлений, 65 из которых предложил дополнить “альтернативными и более мягкими” видами наказаний (на сегодняшний день 24 из них содержат лишение свободы как единственно возможную меру). В пресс-службе отметили, что ещё в 32 статьи УК внесли корректировки, в том числе для “устранения дисбаланса в санкциях”.

В законопроекте, который уже направили в Овальный зал, предлагается не лишать свободы одиноких мужчин и женщин, воспитывающих детей до 14 лет, если те впервые совершили нетяжкие преступления. К слову, под эту норму также попадают несовершеннолетние и инвалиды I группы. Исключение составляют случаи, когда лицо совершило “преступление экстремистской направленности или связанное с применением насилия”, подчеркнули в пресс-службе Лукашенко.

Помимо этого, власти предложили изменить ответственность за преступления в сфере наркотиков. Так, за приобретение и хранение предусмотрели вариант ареста до трёх месяцев (ч. 1 ст. 328 УК), а за разовые случаи сбыта — помимо лишения свободы допустили её ограничение (ч. 2 ст. 328 УК). Вместе с этим президент предложил уменьшить нижний размер наказания за сбыт в составе организованной группы с 10 до 8 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 328 УК).

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало рассказал, кто из осуждённых за протесты в 2020 году может выйти по амнистии в этом году. По его словам, 14 человек уже были помилованы, а сейчас на рассмотрение президента вынесли ещё несколько кандидатур.

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