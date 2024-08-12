Лукашенко предложил отменить "уголовку" для виновников ДТП с тяжкими телесными повреждениями. Но только в одном случае

Опубликовано: 12.08.2024 18:48 , Обновлено: 12.08.2024

На Национальном правовом интернет-портале опубликовали законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", внесенный президентом Беларуси Александром Лукашенко. Среди прочих нововведений предлагается изменить статью 33 Уголовного кодекса (УК), она перечисляет преступления, ответственность за которые появляется по требованию.

В частности, законопроект предусматривает изменение п. 29 ст. 33 УК. В нынешней редакции кодекса он звучит так: [уголовная ответственность по требованию появляется за] “нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (часть 1 статьи 317)”.

[info_b]В ч. 1 ст. 317 УК речь идет о “нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения”.[/info_b]

В новом документе формулировка следующая: “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (часть 1 статьи 317), а также нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (часть 2 статьи 317), совершенное близкими лица , пострадавшего от преступления”.

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То есть, говоря простыми словами, если в ДТП тяжкое телесное повреждение получил родственник виновного, то уголовное дело на него заведут по требованию пострадавшего родственника. Сейчас же “уголовка” в таком случае заводится автоматически без заявления.

Как отметила в интервью газете “СБ. Беларусь сегодня” заместитель главы Администрации президента Беларуси Ольга Чуприс, нововведение направлено на профилактику и снижение конфликтности в семейных отношениях.

[info_b]С полным текстом законопроекта “Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности” можно ознакомиться на сайте Национального правового интернет-портала. [/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о других предлагаемых нововведениях в этот документ. Так, президент Беларуси пересмотрел 97 составов преступлений, 65 из которых предложил дополнить «альтернативными и более мягкими» видами наказаний. К примеру, предлагается не сажать в тюрьму одиноких мужчин и женщин, которые воспитывают детей до 14 лет, если те впервые совершили нетяжкие преступления.

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