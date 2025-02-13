Лукашенко внес изменения в закон "О дорожном движении". Что изменилось?

💼 Официально

Опубликовано: 13.02.2025 19:03 , Обновлено: 13.02.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 февраля подписал изменения в закон "О дорожном движении". Они предусматривают в том числе возможность для белорусов с 17 лет получать права на управление тракторами с двигателями определенной мощности и не только.

В пресс-службе главы государства [link href=“https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukasenko-podpisal-izmenenia-v-zakon-o-doroznom-dvizenii” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что белорусы, достигшие 17 лет, смогут получать право управления самоходными машинами сельхозназначения, а также колесными тракторами с двигателями мощностью до 110,3 киловатта (например, такими как “Беларус-1221”).

В Администрации президента считают, что это нововведение позволит “активнее привлекать” учащихся учреждений профессионально-технического образования к посевным и уборочным работам.

Есть и еще одно законодательное новшество: увеличили максимально допустимую мощность двигателя для колесных тракторов и самоходных машин категорий C, D, E, F (с 80 до 110,3 киловатта), которые используют на сельскохозяйственных работах.

[info_b]На момент написания этой новости документ о законодательных изменениях не опубликовали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Совмин Беларуси в конце декабря 2024-го предложил внести изменения в закон “О дорожном движении”. Правительство предложило белорусам, достигшим 17 лет, выдавать права на управление трамваями.

Тогда же власти инициировали изменение действующей классификации колесных тракторов и самоходных машин. В частности, к категории С предложили относить более мощные колесные тракторы и самоходные машины.

Совмин предложил выдавать белорусам права с 17 лет. На какую категорию транспортных средств?