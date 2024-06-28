Депутаты предложили изымать деньги с "подозрительных" счетов белорусов. А чьи номера телефонов - блокировать?

Опубликовано: 28.06.2024 16:04 , Обновлено: 28.06.2024

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 28 июня приняли в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Среди прочих нововведений парламентарии предложили изымать деньги с "подозрительных" счетов белорусов.

Как рассказал зампредседателя Постоянный комиссии по законодательству Палаты представителей Андрей Лис, изменения направлены в том числе на противодействие кибермошенникам. Лис напомнил, что в Беларуси уже действует указ № 269 президента, который позволяет на 10 суток останавливать движение денег на банковских счетах, которые, к примеру, мошенники используют как промежуточные для вывода средств.

“Они [изменения] позволят следственным органам арестовывать денежные средства на этих счетах, изымать для дальнейшего хранения, для установления дальнейших обстоятельств”, - процитировало парламентария агентство Sputnik.

Также, по словам Лиса, новый законодательный механизм позволит в дальнейшем возвращать деньги жертвам мошенников.

Кроме того, поправки в статью 199 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси позволят правоохранителям блокировать номера телефонов, интернет-ресурсы, адреса электронной почты, которые используют аферисты. Это в том числе сайты, где белорусам предлагают купить несуществующие по факту товары.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что белорусским медикам в мессенджерах стали писать люди, которые представляются руководителями больниц, поликлиник, медцентров и сообщают об “интересе” правоохранителей к сотруднику медучреждения.

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