«Приобретет черты тропического» - В НАН рассказали, какими будут дожди и засухи в Беларуси

Опубликовано: 19.06.2023 09:33 , Обновлено: 19.06.2023

В настоящее время климат в Беларуси меняется, "приобретая черты тропического", такого, как, например, в Турции. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук (НАН) Беларуси Ирина Данилович. Специалист пояснила, каких изменений с точки зрения количества осадков и их интенсивности стоит ждать белорусам в связи с этими климатическими изменениями.

По словам Данилович, метеорологи в последние годы наблюдают за постепенным увеличением температуры воздуха, причём если раньше потепление было больше заметно зимой, то сейчас фиксируется более интенсивный рост летних температур.

Специалист Института природопользования НАН в эфире белорусского телевидения также рассказала о заметном увеличении засушливых периодов (нынешняя засуха с заметным дефицитом осадков, по её словам, длится уже полтора месяца) и одновременном увеличении повторяемости ливневых осадков.

“Годовые суммы осадков для территории Беларуси составляют 600-650 мм в год. И в принципе, если мы говорим, что температура воздуха повышается, то годовое количество осадков в последние 30 лет изменилось не сильно. Оно составляет 5-7 % по оценкам наших экспертов. Т.е. мы не можем говорить о том, что Беларусь там засыхает глобально. Но изменилось внутригодовое распределение влаги”, - пояснила Данилович.

По её словам, повторяемость засух увеличилась, но одновременно с этим увеличилась и повторяемость “осадков высокой интенсивности”, то есть ливней. Именно к таким условиям придётся привыкать белорусам в связи с изменением климата в стране.

Когда климат в Беларуси станет, как в Турции? Метеоролог назвал не очень долгие сроки

Напомним, ранее белорусские учёные из Института природопользования НАНозвучили расчёты метеорологов, согласно которым климат в Беларуси станет таким же, как в современной Турции, уже к концу текущего столетия. По данным исследований, среднегодовая температура в стране вырастет на 7-8 градусов, количество осадков зимой увеличится на 35-46%, а летом, наоборот, уменьшится на 30-40%.