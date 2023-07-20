«Четко работают» — Белорусский синоптик назвал 2 правдивые народные приметы о погоде

Опубликовано: 20.07.2023 12:04 , Обновлено: 20.07.2023

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов рассказал, почему народные приметы о погоде «в большей степени не работают» и назвал только две, на которые стоит обращать внимание.

Специалист, который часто публикует приметы в своем телеграм-канале, отметил, что относится к ним «с большим уважением», но воспринимает их «как народное творчество».

«Они в большей степени не работают», — заявил Рябов в интерьвю госагентству БелТА.

Он объяснил это тем, что «климат меняется». По словам синоптика, в Беларуси «сместился с юга на север примерно на 150 км».

Кроме того, по мнению эксперта, «люди не задумываются, откуда эта примета, и пытаются ее применить везде – и на брестскую область, и на витебскую, хотя погода там совершенно разная, в температуре разница доходит до 20 градусов что летом, что зимой».

Белгидромет даже проверял точность примет, рассказал Рябов. Проанализировав погоду за 100 лет, специалисты выяснили, что она составила лишь 30%.

Синоптик назвал только две приметы, которые, по его мнению, «четко работают». Одна из них, знакома, кажется, абсолютно всем: если ласточки летаю низко, это к дождю . И этому есть объяснение.

«Увеличивается влажность воздуха, а мошки, которых ласточки ловят, очень чувствительны к такому изменению – они начинают летать ниже», — подчеркнул Рябов.

Вторая примета касается солнца. По словам специалиста, если закат красный и без туманов, то «завтра будет хорошая погода». А если он белесый с пеленой , то, вероятно, будет «ненастная пасмурная погода или дождь», так как атмосфера насыщена влагой».

Интересные летние народные приметы

Как мы уже писали выше, синоптик часто делится народными приметами. Возможно, вы тоже найдете для себя те, которые и правда работают.

Облака днем желтоватые — к дождю.

Ночью луна прячется в тумане — грядет похолодание, а если ярко светит — будет жара.

В лесу сильно пахнет грибами — к нежаркой погоде и высокой влажности воздуха.

В лесу уродилось много диких ягод — к суровой зиме.

Утром на траве появилась роса — к жаркой и сухой погоде.

Паук сидит на паутине на улице — к сухой погоде, спрятался — к дождю.

Кукушка громко кукует — к тёплой осени.

Стрекозы громко шумят — к ухудшению погоды.

Одуванчик днем закрыл цветы — к скорому дождю.

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