Глава ВОЗ предрёк всему миру засуху, наводнения и ураганы в ближайшие месяцы. Что ждёт белорусов?

Опубликовано: 06.07.2023 12:01 , Обновлено: 06.07.2023

В ближайшие месяцы по всему миру прокатится волна экстремальных погодных явлений. Какие-то страны ждёт аномальная жара и засуха, какие-то - сильные наводнения, где-то будут наблюдаться разрушительные ураганы. Всё из-за эффекта Эль-Ниньо в сочетании с глобальным потеплением, заявил 5 июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, минувший понедельник, 3 июля, стал “самым жарким днём за всю историю наблюдений”. В ходе брифинга ВОЗ он представил обновленный прогноз специалистов организации относительно того, как такие рекордно высокие температуры и прочие погодные аномалии повлияют на общественное здравоохранение в мире.

“В ближайшие месяцы мы ожидаем целый ряд экстремальных погодных явлений, включая засухи, наводнения, ураганы и аномальную жару, которые наносят вред здоровью людей”, — пояснил Гебрейесус.

В качестве примера он привел ситуацию с засухой в странах так называемого Африканского Рога (туда входят семь стран - Джибути, Эфиопии, Кении, Сомали, Южном Судане, Суданской республике и Уганде). По словам главы ВОЗ, в этих странах около 60 млн человек уже столкнулись с дефицитом продуктов питания. В результате это спровоцировало волну миграций, рост опасных заболеваний в регионе и серьезно увеличило нагрузку на местные службы здравоохранения.

Аналогичная ситуация, по словам главы ВОЗ, может ждать и другие регионы мира, которые затронут погодные аномалии.

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Ранее исследователи из Института геодезии Технического университета в Австрии заявили, что в настоящее время Европа находится на грани катастрофической засухи. По их словам, запасы подземных вод истощаются. Также учёные прогнозировали увеличение риска экстремальных явлений в этом году по всей планете из-за возможного возникновения Эль-Ниньо в тропической зоне Тихого океана в конце 2023 года.

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Между тем, Беларуси метеорологи спрогнозировали тёплый, но дождливый июль - температура будет в среднем на 1-1,5°C градуса выше климатической нормы, а осадков может выпасть на 30-50% больше обычного.

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В целом же климат Беларуси, по словам учёных, как и в большинстве стран мира, становится теплее. Сейчас он меняется, “приобретая черты тропического”, такого, как, например, в Турции, заявили в Национальной академии наук.

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