Стало известно, куда отправят минчан во время республиканского субботника 20 апреля
В Мингорисполкоме опубликовали список мест, в которых пройдут субботники 20 апреля. Мероприятия по уборке запланировали во всех 9 районах столицы.
Как сообщили представители Мингорисполкома, субботники в столице пройдут во всех районах с 9 часов утра.
Так, в Фрунзенском районе субботник пройдёт на озеленённой территории в границах ул. Одоевского — ул. Притыцкого.
В Заводском районе:
- пр. Партизанский, 112а;
- ул. Крупской, 1а;
- ул. Уборевича, 162, 164;
- ул. Байкальская;
- памятник жертвам фашизма;
- ул. Академика Красина (микрорайон «Сосны»);
- ул. Народная, 19, к. 1 и 2;
- ул. Васнецова 3, 5;
- ул. Плеханова, 15, 17, 19;
- ул. Ангарская, 20, к. 1, 2, 3 и 4;
- ул. Герасименко, 11, 13, 19;
- сквер на ул. Голодеда, 13;
- ул. Ауэзова, 11;
- ул. Уборевича, 56;
- ул. Голодеда, 2.
В Ленинском районе:
- парк 40-летия Великого Октября;
- Александровском сквере;
- озелененная территория вдоль р. Свислочь в границах ул. Красноармейской, 35, вдоль поворота р. Свислочь;
- Лошицкий парк;
- озелененная территория вдоль Слепянской водной системы в границах ул. Ванеева — ул. Горовца — ул. Горовца, 20, к. 1;
- территория со стороны железнодорожного полотна, прилегающая к земельному участку организации на ул. Судмалиса;
- зеленая зона на ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Ульяновской);
- сквер на ул. Свердлова;
- озелененная территория (микрорайон Лошица-6, ул. Ульяновская);
- сквер на ул. Судмалиса;
- зеленая зона на пр. Рокоссовского (от ул. Ванеева);
- зелена зона на ул. Плеханова (от пр. Рокоссовского до ул. Горовца).
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В Московском районе:
- мемориал «Память» на пр. Дзержинского;
- ул. Коллекторная (от ул. Сухой до ул. Немига);
- ул. Хмелевского (от ул. К. Либкнехта до ул. Р. Люксембург);
- Еврейский мемориальный парк;
- ул. Лермонтова;
- сад на ул. Рафиева;
- сквер Минина малый;
- парк имени М. Я. Павлова;
- проезд Слободской;
- сквер имени Г. К. Жукова.
В Октябрьском районе:
- парк Курасовщина;
- ул. Ландера вблизи железнодорожного переезда,
- озелененная территория на ул. Асаналиева;
- зона отдыха «Долина сказок»;
- ул. Чкалова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- ул. Серова, 17;
- ул. Любанская, 6;
- ул. Асаналиева, 36, к. 1;
- ул. Кижеватова, 76;
- ул. Казинца, 68;
- ул. Брестская, 74, 76;
- ул. Ландера, 28;
- пер. Стебенева;
- сквер на ул. Барамзиной, 12;
- сквер на ул. Ромашкина, 23–32;
- лесополоса на ул. Киреева;
- ул. Лученка, 1.
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В Партизанском районе:
- Слепянская водная система в районе ул. Филимонова — ул. Скорины;
- ул. Парниковая;
- парк имени А. Герасименко;
- бульвар на ул. Пулихова;
- лесопарк Степянка (Дражня).
В Первомайском районе:
- Севастопольский парк (пересечение ул. Севастопольской и Логойского тракта).
В Советском районе:
- парк Дружбы народов.
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Центральный район
- сквере имени Марата Казея;
- парк Победы;
- мемориальный комплекс «Дрозды».
Ранее Telegraf.news писал о том, что в министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кого из белорусов могут не пустить на республиканский субботник, назначенный в этом году на 20 апреля. В ведомстве подчеркнули, что главным принципом участия работников в этом мероприятии, по итогам которого те, как правило, отчисляют часть или даже все заработанные за день средства в бюджет государства, — это добровольность.
В Минтруда рассказали, кого из белорусов не пустят на субботник