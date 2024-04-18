Стало известно, куда отправят минчан во время республиканского субботника 20 апреля

Опубликовано: 18.04.2024 11:55 , Обновлено: 18.04.2024

В Мингорисполкоме опубликовали список мест, в которых пройдут субботники 20 апреля. Мероприятия по уборке запланировали во всех 9 районах столицы.

Как сообщили представители Мингорисполкома, субботники в столице пройдут во всех районах с 9 часов утра.

Так, в Фрунзенском районе субботник пройдёт на озеленённой территории в границах ул. Одоевского — ул. Притыцкого.

В Заводском районе:

пр. Партизанский, 112а;

ул. Крупской, 1а;

ул. Уборевича, 162, 164;

ул. Байкальская;

памятник жертвам фашизма;

ул. Академика Красина (микрорайон «Сосны»);

ул. Народная, 19, к. 1 и 2;

ул. Васнецова 3, 5;

ул. Плеханова, 15, 17, 19;

ул. Ангарская, 20, к. 1, 2, 3 и 4;

ул. Герасименко, 11, 13, 19;

сквер на ул. Голодеда, 13;

ул. Ауэзова, 11;

ул. Уборевича, 56;

ул. Голодеда, 2.

В Ленинском районе:

парк 40-летия Великого Октября;

Александровском сквере;

озелененная территория вдоль р. Свислочь в границах ул. Красноармейской, 35, вдоль поворота р. Свислочь;

Лошицкий парк;

озелененная территория вдоль Слепянской водной системы в границах ул. Ванеева — ул. Горовца — ул. Горовца, 20, к. 1;

территория со стороны железнодорожного полотна, прилегающая к земельному участку организации на ул. Судмалиса;

зеленая зона на ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Ульяновской);

сквер на ул. Свердлова;

озелененная территория (микрорайон Лошица-6, ул. Ульяновская);

сквер на ул. Судмалиса;

зеленая зона на пр. Рокоссовского (от ул. Ванеева);

зелена зона на ул. Плеханова (от пр. Рокоссовского до ул. Горовца).

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В Московском районе:

мемориал «Память» на пр. Дзержинского;

ул. Коллекторная (от ул. Сухой до ул. Немига);

ул. Хмелевского (от ул. К. Либкнехта до ул. Р. Люксембург);

Еврейский мемориальный парк;

ул. Лермонтова;

сад на ул. Рафиева;

сквер Минина малый;

парк имени М. Я. Павлова;

проезд Слободской;

сквер имени Г. К. Жукова.

В Октябрьском районе:

парк Курасовщина;

ул. Ландера вблизи железнодорожного переезда,

озелененная территория на ул. Асаналиева;

зона отдыха «Долина сказок»;

ул. Чкалова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

ул. Серова, 17;

ул. Любанская, 6;

ул. Асаналиева, 36, к. 1;

ул. Кижеватова, 76;

ул. Казинца, 68;

ул. Брестская, 74, 76;

ул. Ландера, 28;

пер. Стебенева;

сквер на ул. Барамзиной, 12;

сквер на ул. Ромашкина, 23–32;

лесополоса на ул. Киреева;

ул. Лученка, 1.

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В Партизанском районе:

Слепянская водная система в районе ул. Филимонова — ул. Скорины;

ул. Парниковая;

парк имени А. Герасименко;

бульвар на ул. Пулихова;

лесопарк Степянка (Дражня).

В Первомайском районе:

Севастопольский парк (пересечение ул. Севастопольской и Логойского тракта).

В Советском районе:

парк Дружбы народов.

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Центральный район

сквере имени Марата Казея;

парк Победы;

мемориальный комплекс «Дрозды».

Ранее Telegraf.news писал о том, что в министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кого из белорусов могут не пустить на республиканский субботник, назначенный в этом году на 20 апреля. В ведомстве подчеркнули, что главным принципом участия работников в этом мероприятии, по итогам которого те, как правило, отчисляют часть или даже все заработанные за день средства в бюджет государства, — это добровольность.

В Минтруда рассказали, кого из белорусов не пустят на субботник