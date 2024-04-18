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Стало известно, куда отправят минчан во время республиканского субботника 20 апреля

Стало известно, куда отправят минчан во время республиканского субботника 20 апреля
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В Мингорисполкоме опубликовали список мест, в которых пройдут субботники 20 апреля. Мероприятия по уборке запланировали во всех 9 районах столицы.

Как сообщили представители Мингорисполкома, субботники в столице пройдут во всех районах с 9 часов утра.

Так, в Фрунзенском районе субботник пройдёт на озеленённой территории в границах ул. Одоевского — ул. Притыцкого.

В Заводском районе:

  • пр. Партизанский, 112а;
  • ул. Крупской, 1а;
  • ул. Уборевича, 162, 164;
  • ул. Байкальская;
  • памятник жертвам фашизма;
  • ул. Академика Красина (микрорайон «Сосны»);
  • ул. Народная, 19, к. 1 и 2;
  • ул. Васнецова 3, 5;
  • ул. Плеханова, 15, 17, 19;
  • ул. Ангарская, 20, к. 1, 2, 3 и 4;
  • ул. Герасименко, 11, 13, 19;
  • сквер на ул. Голодеда, 13;
  • ул. Ауэзова, 11;
  • ул. Уборевича, 56;
  • ул. Голодеда, 2.

В Ленинском районе:

  • парк 40-летия Великого Октября;
  • Александровском сквере;
  • озелененная территория вдоль р. Свислочь в границах ул. Красноармейской, 35, вдоль поворота р. Свислочь;
  • Лошицкий парк;
  • озелененная территория вдоль Слепянской водной системы в границах ул. Ванеева — ул. Горовца — ул. Горовца, 20, к. 1;
  • территория со стороны железнодорожного полотна, прилегающая к земельному участку организации на ул. Судмалиса;
  • зеленая зона на ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Ульяновской);
  • сквер на ул. Свердлова;
  • озелененная территория (микрорайон Лошица-6, ул. Ульяновская);
  • сквер на ул. Судмалиса;
  • зеленая зона на пр. Рокоссовского (от ул. Ванеева);
  • зелена зона на ул. Плеханова (от пр. Рокоссовского до ул. Горовца).

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В Московском районе:

  • мемориал «Память» на пр. Дзержинского;
  • ул. Коллекторная (от ул. Сухой до ул. Немига);
  • ул. Хмелевского (от ул. К. Либкнехта до ул. Р. Люксембург);
  • Еврейский мемориальный парк;
  • ул. Лермонтова;
  • сад на ул. Рафиева;
  • сквер Минина малый;
  • парк имени М. Я. Павлова;
  • проезд Слободской;
  • сквер имени Г. К. Жукова.

В Октябрьском районе:

  • парк Курасовщина;
  • ул. Ландера вблизи железнодорожного переезда,
  • озелененная территория на ул. Асаналиева;
  • зона отдыха «Долина сказок»;
  • ул. Чкалова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
  • ул. Серова, 17;
  • ул. Любанская, 6;
  • ул. Асаналиева, 36, к. 1;
  • ул. Кижеватова, 76;
  • ул. Казинца, 68;
  • ул. Брестская, 74, 76;
  • ул. Ландера, 28;
  • пер. Стебенева;
  • сквер на ул. Барамзиной, 12;
  • сквер на ул. Ромашкина, 23–32;
  • лесополоса на ул. Киреева;
  • ул. Лученка, 1.

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В Партизанском районе:

  • Слепянская водная система в районе ул. Филимонова — ул. Скорины;
  • ул. Парниковая;
  • парк имени А. Герасименко;
  • бульвар на ул. Пулихова;
  • лесопарк Степянка (Дражня).

В Первомайском районе:

  • Севастопольский парк (пересечение ул. Севастопольской и Логойского тракта).

В Советском районе:

  •  парк Дружбы народов.

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Центральный район

  • сквере имени Марата Казея;
  • парк Победы;
  • мемориальный комплекс «Дрозды».

Ранее Telegraf.news писал о том, что в министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кого из белорусов могут не пустить на республиканский субботник, назначенный в этом году на 20 апреля. В ведомстве подчеркнули, что главным принципом участия работников в этом мероприятии, по итогам которого те, как правило, отчисляют часть или даже все заработанные за день средства в бюджет государства, — это добровольность.

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