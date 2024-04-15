Совмин озвучил дату республиканского субботника. Куда предложил направить заработанные белорусами деньги?

Опубликовано: 15.04.2024 11:53 , Обновлено: 15.04.2024

Правительство Беларуси определилось с датой республиканского субботника, а также с тем, куда пойдут заработанные на нём деньги. Соответствующее постановление, как сообщили в понедельник, 15 апреля, в пресс-службе правительства, подписал премьер-министр Роман Головченко.

По решению правительства, республиканский субботник по всей стране обязаны будут провести 20 апреля . Все деньги, заработанные белорусами в этот день (в том числе на рабочих местах) традиционно пообещали направить на финансирование значимых проектов. В этом году деньги, по данным пресс-службы правительства, распределят следующим образом:

35% планируют перечислить Гомельскому облисполкому для финансирования реконструкции мемориального комплекса «Детям – жертвам войны» в агрогородке Красный Берег Жлобинского района,

35% - Брестскому облисполкому для финансирования республиканского центра патриотического воспитания молодежи, которое сейчас строят на базе Кобринского укрепления Брестской крепости,

30% пообещали распределить и направить на реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы в Минске и областях Беларуси.

Сам текст постановления премьер-министра на официальном правовом портале пока не опубликовали, но поскольку каких-либо изменений в проведении республиканских субботников ранее не анонсировалось, можно предположить, что и в этот раз его проведут по аналогичному сценарию.

По закону деньги, заработанные белорусами на субботнике, могут удержать из зарплаты только по добровольному согласию самого работника, с его письменного разрешения. Размер отчислений в местный бюджет, как правило, устанавливают сами работники коллектива. Причём это касается как государственные, так и некоммерческие организации.

Можно ли отказаться от участия в субботнике?

Как правило, в постановлении правительства чётко прописывают, что участие в республиканском субботнике для сотрудников бюджетных организаций “рекомендуется”, следовательно, обязать работника выходить на работу в свой нерабочий день и перечислять часть заработанных средств в бюджет никто не обязан. Согласно Конституции Беларуси, труд для граждан страны является добровольным и никто не имеет права принуждать белорусов к работе.

О том, что главным принципом участия в республиканском субботнике является “добровольность”, не раз заявляли в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Так, в 2022 году Игорь Старовойтов, который в то время возглавлял ведомство, подчеркивал, что субботники - это “сугубо добровольное дело, и каждый, кто хочет внести вклад, принимает для себя решение лично”.

Ранее Telegraf.news рассказал, кого из белорусов и вовсе могут не пустить на субботник.

В Минтруда сообщили, кого из белорусов не пустят на субботник 22 апреля