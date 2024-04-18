Минский метрополитен объявил об изменении графика движения поездов 20 апреля

Опубликовано: 18.04.2024 09:56 , Обновлено: 18.04.2024

Минский метрополитен сообщил в своем Telegram-канале, что 20 апреля 2024 года движение электропоездов организуют по графику "рабочей субботы". Все дело в республиканском субботнике.

Как рассказали в метрополитене, интервал движения поездов в утренние часы пик (с 7:00 до 9:00) на Московской и Автозаводской линиях составит 3 минуты . В период с 9:00 до 17:00 промежуток увеличится до 5 - 6 минут .

Третьей, Зеленолужской, линии, изменения не коснутся: поезда там будут ходить по графику выходного дня. С 6:00 до 21:00 интервал движения составит 12 минут.

[info_b]Подробно изучить график движения поездов минского метрополитена на всех ветках в рабочие и выходные дни можно на сайте предприятия.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, кого из белорусов могут не допустить к участию в республиканском субботнике. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, это работники, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без средств индивидуальной защиты и не только.

В Минтруда рассказали, кого из белорусов не пустят на субботник