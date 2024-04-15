В Минтруда рассказали, кого из белорусов не пустят на субботник

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Опубликовано: 15.04.2024 12:49 , Обновлено: 18.04.2024

В министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кого из белорусов могут не пустить на республиканский субботник, назначенный в этом году на 20 апреля. В ведомстве подчеркнули, что главным принципом участия работников в этом мероприятии, по итогам которого те, как правило, отчисляют часть или даже все заработанные за день средства в бюджет государства, - это добровольность.

В Минтруда пояснили, что если на субботнике работники трудятся непосредственно на своем обычном рабочем месте, то им “в обычном режиме” должны обеспечить “здоровые и безопасные условия труда”. Если работников на субботнике привлекают к неким разовым работам, не связанным с их прямыми обязанностями, вне их обычного рабочего места, то с ними обязаны провести целевой инструктаж по охране труд, специфичный для конкретного вида работ.

Например, перед работами по благоустройству территории организации такой инструктаж, а также опрос работников о состоянии их здоровья должен проводить непосредственный руководитель работ нанимателя, а перед работой на территории другой организации – руководитель работ или специалист уже этой конкретной организации.

Кроме того, в Минтруда рассказали,в каких случаях работника могут не допустить к участию в субботнике:

при ухудшении его самочувствия из-за простуды или другой болезни,

без средств индивидуальной защиты (перчаток или рукавиц, при работе на проезжей части — сигнальных жилетов, при работе на стройках - защитных касок),

в случае, если работника уличат в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,

без соответствующей подготовки не допустят работника к выполнению работ с повышенной опасностью.

Помимо этого наниматель, как пояснили в ведомстве, обязан “обеспечить соблюдение норм подъема и перемещения тяжестей вручную” для женщин во время субботника (для них ограничение составляет 7 кг), а также проконтролировать, чтобы в случае, если на субботнике задействована техника (тракторы, экскаваторы и другие машины и механизмы), не допустить наезда техники на рабочих или их травмирования подвижными частями.

Ранее Telegraf.news рассказал, на что правительство Беларуси решило направить в этом году средства, заработанные белорусами на республиканском субботнике. Ориентировочную сумму, которую планируют собрать, пока не озвучили.

Совмин озвучил дату республиканского субботника. Куда предложил направить заработанные белорусами деньги?