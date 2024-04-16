Сколько денег и как соберут с белорусов на республиканском субботнике? В Совмине раскрыли подробности

Опубликовано: 16.04.2024 09:08 , Обновлено: 16.04.2024

В Совете министров Беларуси определили порядок, как будут собирать деньги с белорусов в день республиканского субботника (РС). В документе Совмина говорится о добровольных решениях организаций об участии в РС. А что говорится о денежных сборах?

Так, в постановлении от 12 апреля №277 “О проведении республиканского субботника” говорится, что сумма денежных средств, заработанных в день проведения республиканского субботника и перечисляемых на счета исполкомов, определяется добровольно самими работниками.

При этом в правительстве предположили, что участие в РС могут принять и некоммерческие организации, а суммы перечислений там должны определить добровольно сами коллективы, в соответствии с порядком, устанавливаемым Минфином.

А вот тем белорусам, у кого рабочий день и так попадет на день субботника, надо будет подписать одну бумагу, но только если захотят. “Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 20 апреля 2024 года является рабочим днем, производится с их письменного согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников”, - постановили чиновники правительства.

Сколько соберут?

Чиновники правительства пока не делись планами. Однако мы можем посмотреть на статистику за прошлые годы.

По данным Белстата, в 2023 году было собрано с белорусов 14 млн рублей, что на 18,8% больше, чем в 2022 году. При этом в мероприятии приняли участие 2,385 млн человек. Таким образом, в среднем с каждого участника собрали по 5,88 рубля.

А в 2022 году власти получили в результате сбора на республиканском субботнике 11,794 млн рублей. При этом участие в мероприятии приняли 2,4 млн белорусов. Таким образом, в среднем, с каждого участника было получено 4,91 рубля.

[inf]Вполне возможно, но это не точно, что средняя сумма и процент повышения будет в тех же пределах, что и в 2023 году. А это значит, что с одного участника могут собрать 6-7,5 руб.[/inf]

Куда попадут собранные средства?

В постановлении Совмина говорится, что собранные властями во время субботника с белорусов деньги будут распределены в такой пропорции:

30% останутся в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома для ремонта и реконструкции мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы;

Оставшиеся 70% облисполкомы и Мингорисполком перечислят Минфину. Тот, в свою очередь, обязан поделить полученные средства пополам ( на строительство комплекса «Детям – жертвам войны» на Гомельщине и на создание “республиканского центра патриотического воспитания молодежи” в Бресте).

Кого не пустят на субботник?

Ранее Telegraf.news сообщил, что министерство труда Беларуси рассказали, кого из белорусов могут не пустить на республиканский субботник, назначенный в этом году на 20 апреля.

В Минтруда рассказали, кого из белорусов не пустят на субботник