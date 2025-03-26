«Срочно примите меры» — Глава Минлесхоза Беларуси потребовал убрать очереди и выровнять цены на берёзовый сок

Опубликовано: 26.03.2025 18:03 , Обновлено: 26.03.2025

Сезон берёзового сока в Беларуси продолжился нареканиями со стороны руководства лесной отрасли. Министр лесного хозяйства Александр Кулик на выездном заседании коллегии ведомства в Бобруйске потребовал от директоров лесхозов немедленно «навести порядок» в организации торговли популярным весенним напитком, а заодно указал на огрехи в размещении наглядной агитации вдоль автодорог.

Глава Минлесхоза признался, что активно следит за обсуждениями в интернете и видит негативные отзывы белорусов о работе отдельных лесхозов по продаже сока. Некоторые комментарии, касающиеся многочасовых очередей, министр зачитал прямо на заседании.

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«Срочно примите меры! — потребовал Александр Кулик от руководителей хозяйств. — В конце концов, это ваши деньги! Сразу предупреждаю: если от людей будут поступать жалобы, ответственность будет нести персонально руководитель».

Министра также смутила разница в ценах на берёзовый сок в разных регионах. «Я понимаю, что цена должна быть плюс-минус 3-5 копеек», — заметил он и поручил экономическому управлению министерства разобраться в вопросе большой разбежки цен.

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Заместитель министра Владимир Креч, посетивший перед заседанием торговую площадку «Лесной домик» Бобруйского лесхоза, также подчеркнул важность клиентского сервиса: «Уделите особое внимание работе с людьми. Сока должно хватать всегда и везде — и быть он должен на торговых площадках с самого утра».

Однако критика коснулась не только сока. По дороге на заседание Александр Кулик обратил внимание на размещение наглядной агитации вдоль проходящих в лесу автомобильных дорог (информационных щитов с просьбами не оставлять мусор и т.п.). Министр указал на серьёзный просчёт с размещением плакатов.

По его словам, в Бобруйском районе агитация установлена параллельно дорожному полотну, а не под углом, что делает её практически нечитаемой для водителей и пассажиров во время движения.

«Человек может прочитать эту информацию только если остановится и выйдет из машины!» — возмутился министр, подчеркнув, что такая установка сводит на нет всю эффективность информирования.

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