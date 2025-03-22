Теперь точно. Минский лесхоз назвал цены и адреса продажи берёзового сока. Что в других регионах?

Опубликовано: 22.03.2025 12:22 , Обновлено: 22.03.2025

В пресс-службе Минлесхоза сообщили, что Минский лесхоз наяал продажи свежего берёзового сока жителям столицы. Время работы точки по реализации с 10:00 до 19:00 по адресу ул. Багратиона, 70.

В Минске приобрести березовый сок можно также на торговой точке “Лесной домик”, что на кольце по адресу Логойский тракт, 52. С понедельника, 24 марта, продажу берёзового сока пообещали начать и на Тимирязева, 118 (торговая площадка “Лесной домик’).

Цена - всего 50 копеек за литр, но при условии, что тару покупатель принесет с собой. На месте, однако, можно будет приобрести 5-литровые ПЭТ-бутыли у лесхоза за дополнительную плату. За какую? В лесхозе решили сохранить в секрете.

В пресс-службе уточнили, что “активный сезон” заготовки берёзового сока во многих лесхозах страны только-только стартовал с этих выходных. А это значит, что на следующей неделе реализация сока может стать “массовой”.

В Минлесхозе уточнили, что в Могилевской области продажей берёзового сока пока занимается только Бобруйский лесхоз. В Витебской области сезон заготовки берёзового сока пока даже не стартовал.

А вот, что происходит с береговым соком в других регионах, Telegraf.news писал недавно. Лесхозы южных областей предложили приобрести свежий сок как на местах заготовки, так и на складах или в торговых точках. Цены на сок различаются в зависимости от региона и условий продажи.

Белорусские лесхозы начали продажу берёзового сока. Узнали цены