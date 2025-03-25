Погода сдвинула добычу березового сока в Беларуси? Узнали в лесхозе, сколько еще продлится сезон

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Опубликовано: 25.03.2025 09:21 , Обновлено: 26.03.2025

Недавнее похолодание заставило скукожиться не только белорусов, но и березы, которые приостановили сокодвижение как минимум в некоторых регионах. Теперешние температуры хоть и очень нестабильные, но вернули природные процессы на круги своя. А на торговых точках по всей стране постепенно начал появляться любимый многими целебный напиток. Журналисты Telegraf.news узнали, как долго продержится березовый сок, сколько стоит литр и как гуманно обращаться с деревьями, если вдруг решили заготавливать сами.

В Гродненском лесхозе отметили, что теперешняя погода уже позволяет березам хорошо отдавать сок. И предположили, что в 2025 году белорусы смогут наслаждаться им как минимум 2 недели.

Стоит ли бояться, что кому-то не хватит?

“Пусть наши граждане будут спокойны. Каждый год мы отовариваем всех желающих. Нет такого, чтобы кому-то не хватило сока”, - обнадежила Татьяна Серёгина, заместитель руководителя организации по идеологической работе Гродненского лесхоза.

И отметила, что в первые дни продаж наплыв всегда большой. Это, конечно, радует работников лесного хозяйства. Особенно, если за окном стабильный плюс.

“Как только все распродается, мы снова едем в лес, где температура ниже. По этому поводу пускай люди тоже не переживают: качество сока не теряется”, - подчеркнула Татьяна Михайловна.

Сколько сока можно выжать из березы?

Каждый год лесхозы намечают себе ожидаемые объемы по заготовке березового сока.

“План на 2025 год - 300 тонн. В 2024 году мы реализовали 400 тонн березового сока. Сейчас тоже уверены, что достигнем уровня прошлого года”, - подсчитала Татьяна Серёгина

В Гродненском лесхозе березовый сок заготавливают в Гродненском лесничестве. Его реализация происходит на 9 участках . По словам специалиста, они выбираются заранее и очень тщательно обследуются. Главный принцип - подальше от города, где-нибудь в глубинке, чтобы было экологически чисто.

“Одна береза при хороших погодных условиях может давать до 45 литров сока в сутки. Но в этом году влажности было недостаточно. Дерево хорошо отдыхает, когда снежная зима и влажная осень. Тогда весеннее сокодвижение идет хорошо и в нужных объемах”, - объяснила специалист.

Фото Гродненского лесхоза

Насколько качественный березовый сок?

По заверению Татьяны Серёгиной, каждый день березовый сок отдают на проверку в лабораторию. Поэтому “все гарантированно качественное и безопасное”.

“Продают в лесничестве чистый натуральный продукт. А дальше уже каждый решает сам, как его заготавливать: некоторые закатывают в банки, другие разливают по бутылкам и настаивают, как квас”, - рассказала представитель лесхоза.

Фото Гродненского лесхоза

Сколько стоит березовый сок в 2025 году?

Сориентировали в Гродненском лесхозе и по ценам на живительный напиток прямиком из березовых рощ.

“За литр - 25 копеек . Стоимость 5 литров сока составляет 2,94 рубля . А 10 литров - 5,88 рублей. За 100 литров березового “напоя” в лесхозе и лесничествах придется отдать 25,74 рублей , а на лесосеке - 23,28 рубля” , - подсказала специалист.

Берёзовый сок начали заготавливать лесхозы одной из областей Беларуси. За сколько продают?

Татьяна Серёгина также отметила, что белорусы готовятся к весеннему мероприятию покупки березового сока очень ответственно. Как правило, они приходят уже со своей тарой. Но если ее вдруг не оказалось, на месте готовы предоставить банки по 5 и 10 литров.

Фото Гродненского лесхоза

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В Гродно продажи березового сока проходят на трех точках:

Территории административного здания Гродненского лесхоза - ул. Фестивальная, 16А; Торговой площадке лесхоза на рынке “Южный” (ул. Индурское шоссе, 30); Непосредственно в Гродненском лесничестве - д. Богушовка, ул. Лесная, 2.

Время работы пунктов по городу - с 11:00 , в лесничестве - с 8:00 и по фактическому наличию сока.

Татьяна Серёгина еще раз напомнила, что в первые дни продаж может быть ажиотаж. Поэтому разумнее всего предварительно позвонить в лесхоз (в Гродненский - по по номеру +375 (152) 41-75-97) и уточнить ситуацию по наличию сока и очередям, чтобы заранее спланировать свой маршрут.

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Как получить березовый сок бесплатно?

Желающие заниматься сокозаготовкой для себя в маленьком объеме могут получить лесной билет. Для этого нужно заблаговременно подать заявление в лесничество. Самое важное, что эта возможность эта совершенно бесплатна.

“Если у человека есть желание самому заготавливать сок, он может обратиться в лесничество за индивидуальной консультацией. Мы проведем инструктаж и познакомим со всеми правилами. Это безвозмездно”, - рассказали в хозяйстве.

В отличие от незаконного сбора, ни от кого прятаться не надо. Вам совершенно официально выделят место на территории лесничества. Однако не все так просто - ответственность все же есть.

“После завершения сезона необходимо отчитаться о сдаче насаждения в надлежащем состоянии. Мы проверяем работу. Часто нарушений очень много. Люди, которые берутся за сокозаготовку, не понимают, насколько все серьезно. И нередко жалеют, что вообще это дело начинали. Проще купить сок за 24 копейки”, - отметили в Гродненском лесхозе.

И удивили, что, несмотря на бесплатный характер такой возможности, в целом среди белорусов лесные билеты не практикуются.

Фото Гродненского лесхоза

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