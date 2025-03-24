🎥 Видео

Опубликовано: 24.03.2025 19:49 , Обновлено: 24.03.2025

TikTok-аккаунт ura_slutsk.by опубликовал видео, снятое в Слуцке, на котором запечатлена очередь за берёзовым соком. На кадрах видно, как несколько десятков человек с канистрами и бутылками стоят возле большой зелёной ёмкости.

Автор утверждает, что на этой ёмкости была надпись «сок берёзовый с мякотью». Однако он не смог показать нам её вблизи.

Вместо этого он прикрепил прайс-лист, из которого нельзя сделать вывод, что Слуцкий лесхоз реализует некую вариацию берёзового сока «с мякотью». Там, к примеру, говорится, что полторашку натурального берёзового сока в пластиковой бутылке можно купить за 1 рубль.

Впрчоем, это не помешало пользователям TikTok активно обсуждать увиденное. Не обошлось без шуток и предположений.

«Мякоть от берёзового сока — это опилки?» — сыронизировал один из пользователей.

«С муравьями что ли?» — задал шуточный вопрос другой.

«Прям как на техосмотре», — сравнил комментатор с другими очереди, которые стали обычным явлением в последнее время в Беларуси.

Другие комментаторы поделились информацией о ценах на сок в своих регионах:

«У нас в г. Лунинце 17 копеек за 1 литр» — сообщил пользователь.

«У нас тоже по 17 копеек», — рассказал пользователь об обстановке в Ивьевском районе.

Некоторые комментаторы пожаловались на эти очереди и на неудобства, с которыми приходится сталкиваться при покупке сока:

«В субботу простояли 4 часа, и сок закончился. Больше не хочу ни сока, ничего. Лучше воды попить с лимонкой и сахаром».

Так же прозвучали вопросы об ассортименте расфасофки и сожаления о пропавших с полок маленьких объёмах:

«Почему из продажи пропали маленькие пачки берёзового сока?» — спросил комментатор.