Белорусские лесхозы начали продажу берёзового сока. Узнали цены

Опубликовано: 21.03.2025 16:25 , Обновлено: 21.03.2025

В Беларуси открылся сезон сбора и продажи берёзового сока. Лесхозы предложили приобрести свежий сок как на местах заготовки, так и на складах или в торговых точках. Цены на сок различаются в зависимости от региона и условий продажи.

Вот какие цены на берёзовый сок в 2025 году (за 1 литр) журналисты Telegraf.news смогли отыскать.

Так, в Брестском лесхозе литр сока на месте сбора обойдётся в 20 копеек, а при покупке на Варшавском шоссе, 1 — уже в 50 копеек. В Гомельском лесхозе , в «Лесном домике» на улице Объездной, 34, сок продают по 35 копеек за литр. Если же покупать сок напрямую в лесничествах, то действуют следующие расценки: 17 копеек за литр на лесосеке и 25 копеек при покупке со склада.

Глубокское лесничество предложило сок по 22 копейки за литр непосредственно на месте сбора. В Узденском лесхозе цены следующие: 29 копеек за литр на лесосеке и 40 копеек — со склада. Слонимский лесхоз установил цену в 25 копеек за литр на лесосеке и 32 копейки — со склада лесничества. В Речицком лесхозе литр берёзового сока на лесосеке стоит 19 копеек, а в лесничестве — 29 копеек. В Барановичском лесхозе литр сока на делянке обойдётся в 22 копейки.

Многие лесхозы также предложили сок в ёмкостях по 5 и 10 литров, при этом цена будет меняться.

Например, в Узденском лесхозе пятилитровая бутылка сока будет стоить 4,3 рубля, а десятилитровая - 6.8 рублей. Тогда как Слонимский лесхоз реализует сок в ёмкостях по 5 литров по цене в 2,9 рубля (с учётом тары).

Лесхозы напомнили белорусам, что самостоятельная заготовка берёзового сока без разрешительных документов запрещена и влечёт за собой административную ответственность.

Штрафы за незаконную заготовку (сбор) берёзового сока

Физические лица : предупреждение или штраф до 20 базовых величин (до 820 рублей на текущий момент).

: предупреждение или штраф до 20 базовых величин (до 820 рублей на текущий момент). Индивидуальные предприниматели : штраф до 100 базовых величин (до 4200 рублей).

: штраф до 100 базовых величин (до 4200 рублей). Юридические лица : штраф до 500 базовых величин (до 21 000 рублей).

Для законной самостоятельной заготовки необходимо обратиться в ближайшее лесничество. Там подскажут, на каких участках можно заготавливать берёзовый сок. Гражданину должны выписать чек, что и будет являться документом, подтверждающим легальную добычу.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что нельзя делать белорусам при сборе берёзового сока.

Штраф до 1200 рублей. Минлесхоз рассказал белорусам, что нельзя делать при сборе березового сока