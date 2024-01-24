«Снежная каша» и ветер. Синоптики рассказали, что еще принесет в Беларусь циклон из Рижского залива с 24 до 27 января

Опубликовано: 24.01.2024 11:49 , Обновлено: 24.01.2024

Синоптики предупредили белорусов о надвигающемся фронте, который несет с собой осадки. При этом температуру спрогнозировали в обе стороны от нуля и порывистый ветер. Начало всех этих «прелестей» пообещали уже сегодня и – на три дня дальше. А к 25 января – похолодание.

Белорусов, живущих на западе республики, уже сегодня, 24 января , призвал готовиться в погодным проблемам ТГ-канал @nadvorie. Приближаются осадки фронта, сообщили синоптики, и предупредили, что фронт выглядит со спутника «довольно-таки мощным», по данным радиолокаторов, в 50-80 км от Бреста и Гродно видны обширные зоны интенсивного снегопада.

«Ожидайте мокрый снег, иногда весьма сильный, с видимостью 500 м и менее», предупредили на погодном канале.

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В Белгидромете на 24 января тоже пообещалинеспокойную погоду: облачно, во многих районах, в том числе в Минске, – мокрый снег, дождь и, соответственно, «снежную кашу», на отдельных участках дорог – гололедицу. «Ветер юго-западный, южный умеренный до порывистого, местами по западу сильный порывистый», сообщили синоптики. И добавили о температуре: максимальная днем 0..+5°С., вечером 0..+2°С.

25 января , по информации Белгидромета, погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с Рижского залива. Этот день тоже предсказали облачным, с осадками в виде мокрого снега. Предупредили о тумане, гололеде и гололедице. Порывистом ветре и такой неприятности, как налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток пообещали -1..+6°С.

26 января ночью «территория Беларуси окажется в тыловой части циклона, центр которого переместится на Курскую область», сообщили государственные синоптики. Пообещали облачную с прояснениями погоду, мокрый снег, слабую метель, гололед и гололедицу на большей части территории страны. «Ветер северо-западный, северный порывистый, ночью по юго-западу Беларуси местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток будет -3..+2°С», сообщили в Белгидромете.

27 января погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши, сообщили синоптики. Пообещали облачную с прояснениями погоду, со снегом, но уже кратковременным. В отдельных районах предсказали слабый туман и гололед с гололедицей. «Ветер неустойчивый слабый до умеренного, по западу местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-6°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -9°С; максимальная днем -4..+2°С», уточнили субботнюю погоду в Белгидромете.

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Погодные советы водителям от ГАИ

В плюсовую температуру с мокрым снегом, гололедицей и туманами Госавтоинспекция призвала водителей «максимально обозначить свое присутствие» и снизить скорость.

Водителям при движении в тумане или в условиях интенсивных осадков необходимо выбирать безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости, в очень густом тумане она может не превышать и 20 км/ч.

При плохой видимости нужно максимально обозначить свое присутствие на дороге: включить ближний свет или противотуманные фары, задний противотуманный фонарь. Увеличить дистанцию между движущимися транспортными средствами, боковой интервал, избегать резких маневров и торможений.

Проявлять особое внимание при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

А пешеходам в темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, велосипедистам и возчикам необходимо использовать жилеты повышенной видимости!

В ГАИ Минска решили проверить автобусы

В Госавтоинспекции столицы с 24 по 26 января решили провести профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений законодательства перевозчиками пассажиров автобусами.

В частности, сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение ПДД водителями автобусов и маршрутных транспортных средств, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

И напомнили, какие нарушения в основном допускают водители пассажирского транспорта:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

пользования во время управления транспортным средством мобильным телефоном.

Ранее Телеграф писал, что сразу в нескольких областях Беларуси местные отделения ГАИ объявили о рейдах на всю неделю, начиная с 22 января. В Госавтоинспекции предупредили, что некоторых водителей возьмут на особый контроль. Речь идёт о маршрутках и такси. Но и к пассажирам у ГАИ нашлось требование.

ГАИ объявила в трёх областях Беларуси об «особом контроле» маршруток. Что потребует от пассажиров?