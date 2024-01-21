Как тормозить на скользкой дороге, чтобы не отметить "День жестянщика"? Есть 2 способа — для авто с ABS и без

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Опубликовано: 21.01.2024 13:08 , Обновлено: 21.01.2024

Обледенелое или заснеженное дорожное покрытие - это настоящий вызов для автомобилей и водителей. Торможение на скользкой дороге требует как интуиции, так и знаний. Поэтому стоит заранее почитать, как сделать это эффективно.

[info_b]«Днём жестянщика» называют период, когда после резкого похолодания (или, наоборот, оттепели) из-за гололедицы на дорогах возрастает число ДТП и, как следствие, в автомастерских увеличивается количество заказов на кузовные работы.[/info_b]

Почему тормозить на скользкой дороге сложнее?

На скользкой дороге эффективность торможения ниже, чем на сухой. Это происходит потому, что шины имеют меньшее сцепление с дорожным покрытием. При торможении колеса могут заблокироваться и потерять сцепление с дорогой. В этом случае автомобиль уходит в неконтролируемый занос.

Как безопасно тормозить на скользкой дороге?

Чтобы безопасно тормозить на скользкой дороге, соблюдайте следующие правила:

Регулируйте скорость в зависимости от погодных условий. Если дорога скользкая, езжайте медленнее, чем обычно. Держите достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это даст вам больше времени на реакцию в случае резкого торможения. Тормозите раньше, чем обычно. На скользкой дороге вам потребуется больше времени, чтобы остановить машину.

Как проверить сцепление с дорогой?

Уровень сцепления с дорогой можно проверить, например, при торможении или старте. Если колеса буксуют, даже когда вы плавно нажимаете на педаль газа, это означает, что дорожное покрытие скользкое и шины борются за сцепление с дорогой. В безопасных условиях, на прямой и пустой дороге, вы также можете разогнать автомобиль до небольшой скорости и сильно нажать на педаль тормоза.

Если ваш автомобиль оснащен системой ABS и вы чувствуете вибрацию под педалью тормоза, это означает, что дорога скользкая и система противодействует блокировке колес.

С другой стороны, если вы управляете автомобилем без ABS, колеса блокируются, и машина слегка скользит, только замедляясь.

[info_b]Не забывайте проводить такие тесты в местах, где нет других машин, препятствий или пешеходов.[/info_b]

Импульсное торможение (для автомобилей без ABS)

Первые правила торможения на скользкой дороге появилась еще в те времена, когда большинство автомобилей не были оснащены ABS. Импульсное торможение предполагает попеременное нажатие и отпускание педали тормоза - последнее происходит, когда колеса теряют сцепление с дорогой и блокируются. Кратковременная пауза в торможении позволит вам восстановить сцепление с дорогой и сохранить управляемость.

[info_b]Если колеса блокируются при торможении, водитель теряет возможность задавать автомобилю направление движения - машина перестает реагировать на движения руля.[/info_b]

Торможение с ABS на скользких поверхностях

Большинство современных автомобилей оснащены ABS (антиблокировочной системой тормозов). ABS предотвращает блокировку колес при торможении. В результате автомобиль сохраняет устойчивость, а водитель получает больше контроля над транспортным средством.

Если ваш автомобиль оснащен ABS, вам не нужно выполнять импульсное торможение. Все, что вам нужно сделать, это нажать на педаль тормоза твердо и равномерно. Система ABS сама адаптирует тормозное усилие к дорожным условиям.

[info_b]Если вы управляете автомобилем с ABS и выполняете импульсное торможение, тормозной путь увеличится.[/info_b]

Как предотвратить занос при торможении?

Вождение на скользкой поверхности требует от водителя большей интуиции и внимания. Все движения рулевого колеса и нажатия на педали акселератора, тормоза и сцепления, а также на коробку передач должны быть плавными.

Не нажимайте на тормоз или сцепление в повороте, так как это может привести к избыточной поворачиваемости, когда заднюю часть автомобиля начинает крутить.

При движении по скользкой дороге вам также необходимо лучше предвидеть ситуацию и держаться на большем расстоянии от впереди идущих транспортных средств.

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