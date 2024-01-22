ГАИ объявила в трёх областях Беларуси об "особом контроле" маршруток. Что потребует от пассажиров?

Опубликовано: 22.01.2024 16:07 , Обновлено: 22.01.2024

Сразу в нескольких областях Беларуси местные отделения ГАИ объявили о рейдах всю неделю. Начиная с 22 января, в Госавтоинспекции предупредили, что некоторых водителей возьмут на особый контроль. Речь идёт о маршрутках и такси. Но и к пассажирам у ГАИ нашлось требование.

“В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасной перевозки пассажиров маршрутными транспортными средствами и автомобилями-такси в течении недели наряды ГАИ будут осуществлять надзор за дорожным движением, используя негласный контроль. На служебном автомобиле гражданского назначения инспекторы проверят, как водители маршруток и такси соблюдают ПДД”, - рассказали в ГАИ.

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С 22 по 28 января сотрудники Госавтоинспекции на территории Могилевской, Гродненской и Брестской областей собрались напоминать о ПДД и ловить нарушителей.

В ходе рейдов гаишники пообещали проверять:

техническое состояние;

необходимую документацию;

правомерность переоборудования ТС, выполняющих перевозки пассажиров.

В ГАИ заявили, что каждый белорус должен помнить о важности “строгого соблюдения ПДД при перевозке людей”. “Пассажирам рекомендуется не заходить в маршрутку, когда все свободные места заняты”, - предупредили в Госавтоинспекции.

Ранее Телеграф писал, что белорусские перевозчики предложили отменить штрафы за перевозку пассажиров стоя в городских и пригородных маршрутках. С такой просьбой они обратились к представителям властей 19 января на республиканском совещании.

Водители маршруток в Беларуси призвали отменить штрафы за перевозку пассажиров стоя