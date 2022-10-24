Сморгонцы пожаловались на цену батона. Чиновники ответили, что его не существует

Опубликовано: 24.10.2022 16:47 , Обновлено: 24.10.2022

Жители Сморгони пожаловались чиновникам на завышенные цены на батон. Те ответили, что такого булочного изделия не существует. Это как?

Заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко рассказала, что люди возмутились ценами на батон «Сморгонский». Но, по ее словам, его уже перестали продавать.

Чиновница сказала, что с 1 октября начали продавать батон «Гвардейский», на который установили другую цену. Она уверяет что хоть внешне батоны и похожи, в новом, в отличие от старого, используют маргарин. Из-за этого и цена повыше.

«Нарушения в действиях руководства хлебозавода и торговых организациях отсутствуют. Никаких завышений в торговых надбавках и отпускных цен нет», — заявила Щеберко.

Напомним, 6 октября запретил повышать цены на продукты и другие товары. А на следующий день подписал соответствующую директиву. В ней он приказал сажать тех, кто повышает цены.

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Позже Совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство ввело новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

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Кстати, по информации МВД, со времени запрета на рост цен подразделения борьбы с экономическими преступлениями (БЭП) выявили 70 случаев его нарушения. Из-за чего возбудили «ряд уголовных дел».

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Например, на руководителей торговой сети «Доброном».

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