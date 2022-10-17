КГК Беларуси возбудил дело за цены на «Доброном»

Опубликовано: 17.10.2022 08:33 , Обновлено: 17.10.2022

Против двух руководителей торговой сети «Доброном» возбудили уголовное дело за повышение цены на колбасу, сыр и другие продукты. Об этом сообщили в Комитете госконтроля 16 октября.

Как рассказали в департаменте финансовых расследований КГК по Минской области и Минску, должностные лица «Добронома», «зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной торговой сети общества».

По информации Госконтроля, в 120 магазинах повысили цены, как минимум, на 30 позиций, в том на числе колбасу, сыр, молочную продукцию.

Известно, что руководителей задержали.

Также уголовное дело возбудили и на сеть частных аптек, тоже за рост стоимости лекарств и БАДов.

Ранее Телеграф писал, что Комитет государственного контроля (КГК)14 октября сообщил, что в отношении должностных лиц ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» возбуждено уголовное дело за “необоснованное предоставление скидок торговым сетям”. Речь идёт о колбасе для торговых сетей.

КГК Беларуси возбудил дело за скидку на колбасу

А перед этим Барановичская прокуратура возбудила уголовное дело на должностных лиц птицефабрики «Дружба» за то, что они приказали работникам разделать цыпленка-бройлера и завысили на него стоимость.

Прокуратура в Барановичах завела уголовное дело из-за разделанной курицы

Напомним, Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. В ней он обвинил госорганы в том, что они «не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной». А также запретил повышение цен.

Кроме того, приказал за нарушения возбуждать уголовные дела:

Обвинил госорганы и приказал сажать за повышение цен — Лукашенко подписал директиву