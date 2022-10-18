В МВД Беларуси возбудили уголовные дела за цены на йогурт и сыр

Опубликовано: 18.10.2022 09:44 , Обновлено: 05.04.2023

В МВД Беларуси сообщили, что со времени запрета на рост цен подразделения борьбы с экономическими преступлениями (БЭП) выявили 70 случаев его нарушения. Из-за чего возбудили "ряд уголовных дел".

В качестве примеров, там рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении замдиректора магазина из-за, по их словам, завышенной цены на йогурт белорусской марки в Барановичском районе. Также силовики в Могилевском районе обвинили директора фирмы в завышении цен на свюыр в магазине в одной из деревень “в корыстных целях”.

В МВД утверждают, что в основном выявляют завышение цен на:

мясную,

молочную,

хлебо-булочную продукцию,

а также бытовую технику.

По таким случаям они заводят уголовные дела за “превышение служебных полномочий”. В МВД уверены, что такие действия в магазинах Беларуси “причиняют существенный вред правам и законным интересам граждан, а также государственным и общественным интересам”.

Ранее Телеграф сообщил, что в Могилеве задержали директора коммерческой компании (общества с ограниченной ответственностью). Как утверждают в Комитете госконтроля, он перепродавал мясную продукцию по завышенным ценам в школы и больницы.

В Могилеве задержали директора компании за цены на мясо для школ и больниц