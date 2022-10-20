Правительство снова разрешило повышать цены в Беларуси. Но по-новому

Опубликовано: 20.10.2022 08:35 , Обновлено: 20.10.2022

Совет Министров Беларуси опубликовал постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство вводит новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные.

Власти отменили действие запрета на повышение цен, введенное Совмином 6 октября (прописано в п.25). Согласно документу, теперь производители должны будут согласовывать это с властями.

Но есть исключения. Этого можно не делать, если:

заканчиваются скидки или акции при условии, что цены возвращаются на уровне, которые действовал до их начала;

товары поставляют по новым договорам новым покупателя, а цена не выше, чем применяемая на дату вступления постановления;

повышении касается регулируемых государством цен, ставок налогов и иных платежей, включаемых в себестоимость продукции;

устанавливаются новые цены на товары с применением норматива рентабельности не более 10%.

Для импортеров и торговли ввели предельные максимальные надбавки. Так, на многие продуктов их установили в пределах от 15% до 40%. На другие товары —от 30% до 55%, но есть и 15%, а также в 60%.

Оптовые скидки с отпускных цен разрешили предоставлять в размере не более 10%.

Всего правительство решило регулировать 370 товаров. Например, продукты, одежду и обувь, строительные материалы, текстиль, различную технику, парфюмерию, ювелирные изделия и многое другое.

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Бартерные сделки также обязали согласовывать с госорганами.

Что касается остатков товаров, то магазинам приказали привести в порядок цены на них в течении пяти дней — «путем применения к цене приобретения потребительского товара оптовых надбавок, торговых надбавок (без учета оптовой надбавки)», которые не превышают указанных в документе. То же касается импортеров.

Кроме того, Совмин запретил выплачивать бонусы и вознаграждения по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.

«Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, подчиненным правительству Беларуси, облисполкомам, Минскому горисполкому в десятидневный срок обеспечить приведение актов законодательства», — также сказано в постановлении.

С чего началось?

Напомним, что Александр Лукашенко 6 октября запретил повышать цены на продукты и другие товары. А на следующий день подписал соответствующую директиву.

Позже он завил, что запретил расти ценам на «несколько дней»:

«Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа… Главное — не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное — это выработка системы контроля за ценообразованием».

«Начинают выть и стонать» — Лукашенко запретил расти ценам на «несколько дней»

В директиве Лукашенко приказал чиновникам принять меры по сдерживанию цен и снижению себестоимости продукции; насыщению внутреннего рынка под полную потребность; недопущению необоснованного прекращения работы торговых объектов.

Он обязал создать специальную комиссию, которая должна за 10 дней «разработать и представить предложения о мерах по совершенствованию ценового регулирования», привлечь к этому депутатов и различные ведомства, постоянно мониторить цены и т.д.

Постановление Совмина и стало выполнением его приказа.

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Кстати, после этого документа на руководителей магазинов начали возбуждать уголовные дела за повышение цен после 6 октября. В МВД Беларуси сообщили, что со времени запрета на рост цен подразделения борьбы с экономическими преступлениями (БЭП) выявили 70 случаев его нарушения.

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