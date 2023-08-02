Белорусские рынки завалили грибами по 5 рублей за литр. А что в лесах?

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Опубликовано: 02.08.2023 12:04 , Обновлено: 02.08.2023

Август в Беларуси начался с настоящего грибного бума - на прилавках столичных рынков теперь можно найти в изобилии лисички, маслята, подберёзовики и даже скромные сыроежки. Есть хорошие новости и для тля тех, кто не доверяет чужим рукам и предпочитает грибы собирать самостоятельно: установившаяся дождливая погода способствовала тому, чтобы грибы пошли во всех областях страны.

Цены на грибы на Комаровском рынке Минска 1 августа озвучили авторы “народного аккаунта” в Instagram. За ведёрко грибов продавцы там просят от 5 до 50 рублей , в зависимости от вида:

сыроежки − 5 рублей;

маслята − 10 рублей;

рыжики − 15 рублей;

подосиновики − 20 рублей;

подберезовики − 15 рублей;

боровики − 50 рублей.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CvZFb6Yvbsh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Минский Комаровский рынок (@komarovka.by) [/link]

Столь высокие цены на боровики пользователей соцсетей неприятно поразили: в комментариях под видео некоторые поинтересовались, растут ли они на “золотой грибнице”.

Между тем, прилавки рынка буквально завалены лисичками, которые белорусы берут в лесах целыми вёдрами. Цены на эти грибы заметно упали: если в начале месяца за литр лисичек просили не меньше 32 рублей, то теперь на столичной Комаровке их можно купить в среднем за 13,5 рублей за килограмм.

Какова “грибная обстановка” в лесах?

Судя по сообщениям в тематических телеграм-каналах и страничках в соцсетях, после двух недель дождливой погоды грибы пошли во всех областях Беларуси. Даже в Витебской области, откуда всё лето приходили жалобы на абсолютно пустой и сухой лес, грибники, наконец, начали собирать боровики и подосиновики и делиться видеодоказательствами в соцсетях:

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Грибники Гродненской области, которым последние несколько недель также не было чем похвастаться перед товарищами по хобби из других регионов, завалили тематические группы фотографиями лисичек, подосиновиков и подберёзовиков. Таким “уловом”, собранным “за час и в два ножа”, поделился, например, грибник из Слонимского района:

А такое ведро крепких подосиновиков удалось набрать грибнику из Лидского района - за “1,5 часа по травке и кустикам”:

“Урожайными” первые дни августа были и для грибников других регионов страны. Так, фотографией огромной корзины с белыми грибами поделился один из участников группы ВКонтакте “Грибные войска Беларуси” из Мозырского района. По его словам, за утро удалось собрать 126 белых и 20 подосиновиков.

“На лисичку, маслят и подберезовиков не обращал внимания”, - поделился впечатлениями от большого количества грибов в лесу мужчина.

В свою очередь грибники из Могилёвской области рассказали о “подосиновиковом буме”. По их словам, грибов в лесу много, в частности, в еловом лесу появилось большое количество маслят. Но подосиновики в несметном количестве затмевают всё:

Об огромном количестве маслят рассказали и грибники из-под Лепеля, Витебская область:

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Ситуацию в лесах Минской области наглядно продемонстрировала одна из пользовательниц TikTok:

[link href=“https://www.tiktok.com/@mikhovicht?refer=embed” title=“@mikhovicht” target=“_blank” rel=“noopener”] @mikhovicht [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7261694686492887813?refer=embed” title=” оригинальный звук - mikhovicht” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - mikhovicht [/link]

Своими полными корзинками похвастался и автор TikTok канала “Дневник Грибника”:

[link href=“https://www.tiktok.com/@dnevnik.gribnika?refer=embed” title=“@dnevnik.gribnika” target=“_blank” rel=“noopener”] @dnevnik.gribnika [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7262125183490525957?refer=embed” title=” оригинальный звук - dnevnik.gribnika” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - dnevnik.gribnika [/link]

Где введены ограничения на посещение леса?

Отметим, что несмотря на дождливую погоду в Минлесхоз не снял ограничения на посещение лесов во многих регионах. Практически полностью ограничено посещение лесов на Витебщине и и Могилёвщине, хотя полных запретов пока нет нигде. В общей сложности, ограничения на утро 2 августа действовали в 56 районах Беларуси, поэтому грибникам стоит всякий раз, собираясь на “тихую охоту”, сверяться с актуальной картой на сайте ведомства или местных исполкомов, чтобы не нарваться на штраф.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?