Синоптики зафиксировали в Минске редкую "огуречную ночь". Что это такое?

Опубликовано: 12.07.2024 14:12 , Обновлено: 12.07.2024

В Минске в ночь с 11 на 12 июля синоптики зафиксировали "огуречную ночь". На опорной метеостанции в микрорайоне Уручье в это время суток температура воздуха была около 20°С.

Такое название связано с особенностью роста огурцов. Так, плоды этого овоща растут преимущественно в темное время суток при температуре около 20°С. Конечно, огурцы растут и в другое время суток, но при таких условиях - особенно. При более низкой температуре ночью плодоношение замедляется.

Как отметили в Telegram-канале “Минск и минчанин”, “огуречная ночь” - явление нечастое. До этого она была 6 августа 2023 года, 22 июня 2021-го и 6 июля 2020-го. По информации источника, летом 2010 года температуру не ниже 20°С ночью зафиксировали 18 раз.

Добавьте это в воду при поливе огурцов. И они вырастут крепкими, хрустящими и в большом количестве

В Telegram-канале “Минск и минчанин” дополнили, что замеры температуры на метеостанции “по-научному точные, это эталон”.

Фото сгенерировано нейросетью Bing Copilot

Ранее Telegraf.news подробно рассказывал о прогнозе погоды на выходные 13 и 14 июля, а также на неделю с 15 по 21 июля в Беларуси. Так, в выходные температура воздуха будет достигать +37°С, а ночью столбик термометра не опустится ниже +17°С. Но на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, “страшная жара” уйдет.

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Также мы публиковали рекомендации белорусского Минздрава по мерам предосторожности в жаркую погоду. Медики призвали не выходить на улицу без особой надобности с 12:00 до 16:00 - это часы пиковой активности солнца. В помещении с кондиционером специалисты посоветовали не опускать температуру воздуха ниже 18-20°С.

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