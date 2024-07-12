"Страшная жара" в Беларуси сделает паузу? Синоптики рассказали, когда придёт новая волна тропического воздуха

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Опубликовано: 12.07.2024 12:47 , Обновлено: 12.07.2024

В пятницу, 12 июля, синоптики озвучили уточнённый прогноз погоды на грядущие выходные: жара, накрывшая всю Беларусь на этой неделе, уходить пока не собирается. Дневные максимумы будут достигать +37°С, а ночью столбик термометра не опустится ниже +17°С. Однако уже на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, белорусы смогут передохнуть от "страшной жары". Узнали, сколько продлится эта температурная пауза и когда белорусам ждать новой волны тропического воздуха.

Какой будет погода в выходные, 13-14 июля?

Специалисты Telegram-канала Nadvorie показали, как будет продвигаться грозовой фронт, вошедший на территорию Беларуси прошлой ночью. В пятницу, 12 июля , он фактически разделит территорию страны пополам.

“Западная часть страны будет пребывать в более прохладном воздухе с температурами +27..+29°С, по югу до +31°С, восточная — в более жарком с температурами до +35°С. Также на восточной половине страны будет наблюдаться грозовая деятельность”, - предупредили специалисты.

В течение дня основная часть фронта, размываясь, уйдёт на восток, но с юга к ночи начнёт подниматься его тёплый участок. За ним, по словам экспертов, на территорию Беларуси “хлынет по-настоящему жаркий воздух”, из-за чего выходные выдадутся “тропически жаркими”.

Прохождение грозового фронта 12 июля

Их прогноз подтвердили и специалисты Белгидромета. Государственные синоптики на субботу, 13 июля , из-за “тропической неустойчивой воздушной массы” спрогнозировали кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 14 м/с и жару до +32..+37°С (по северу - до +29..+31°С) днём и до +17..+23°С ночью. На воскресенье, 14 июля , они пообещали белорусам аналогичную погодную картину с температурой до +25°С в западных районах и до +37°С на юго-востоке страны.

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В понедельник, 15 июля, по данным Белгидромета, влияние атмосферных фронтов сохранится, поэтому кратковременные дожди с грозами по-прежнему вероятны. Существенно прохладнее всё ещё не станет - ночью в диапазоне +15..+22°С, днём - от +25..+31°С до +34°С по юго-востоку.

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Специалисты же Telegram-канала Nadvorie заявили, что “страшная жара” на юго-востоке Беларуси закончится уже в воскресенье подразумевая, вероятно, 37-градусную жару. При этом они, ссылаясь на данные модели прогнозирования ECMWF, заявили, что всю следующую неделю, примерно до 20 июля, будет сохраняться “умеренно жаркая погода”: в диапазоне +27..+29°С по северу, до +28..+31°С в центральных регионах и до +30°..+33°С на юге.

Эксперты пояснили, что “жарковато” станет по всей центральной и восточной Европе. Виной всему станет очередная волна тропического воздуха из северной Африки и депрессия “Х” над северной Атлантикой, “по периферии которой жаркий воздух и проникает с юга далеко на север континента”.

Движение жаркого тропического воздуха из Африки

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ближайшие 12 часов, оранжевый уровень опасности из-за гроз будет действовать не только на Брестчине и Гродненщине, но и Минщине. Подойдя к Витебской, Могилёвской и Гомельской областям, судя по прогнозам синоптиков, фронт начнёт ослабевать — там уровень опасности по этим неблагоприятным явлениям уже понижен до жёлтого уровня. Впрочем, по всей стране будет сохраняться опасный уровень жары на протяжении ближайших суток.

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