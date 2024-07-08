Добавьте это в воду при поливе огурцов. И они вырастут крепкими, хрустящими и в большом количестве

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Опубликовано: 08.07.2024 09:19 , Обновлено: 08.07.2024

Одной из самых популярных культур на огородах белорусов являются огурцы. В июле некоторые уже успели насладиться вдоволь этими сочными овощами и приступить к консервации. Другие же ощущают недостаток в количестве и качестве своего урожая. Как бы то ни было, время ещё позволяет исправить ситуацию, и, обеспечив должный полив и подкормку, можно рассчитывать на достойные и вкусные плоды уже очень скоро. Итак, как ухаживать за огурцами в июле, чтобы они давали обильный и качественный урожай?

Огурцы на 95 процентов состоят из воды, поэтому пренебрегать поливом действительно не стоит. Также нужно помнить, что огурец берёт влагу с верхнего слоя почвы, который высыхает быстрее всего.

Обширная, но неглубокая корневая система растения требует влаги на постоянной основе. Недостаток воды, даже кратковременный, может привести к опадению цветков, то есть плодовых почек, и ограничению образования новых. Это снизит обильность плодоношения.

Кроме того, именно недостаточный и несвоевременный полив является причиной деформации плодов, их горьковатого вкуса, маленького размера и полостей внутри. Следить за влажностью огурцов нужно тщательно. Однако, как и в случае с любыми другими растениями, чрезмерный полив также вреден. Он приведёт к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний.

Как часто нужно поливать огурцы?

Частота полива огурцов зависит главным образом от стадии развития растения и сложившихся погодных условий. Из-за неглубокой корневой системы и высокой чувствительности к влаге почвы огурцы следует поливать часто, но небольшим количеством воды. Немаловажно и то, что понижение температуры снизит способность корневой системы впитывать жидкость.

Перед посадкой огурцов почву следует хорошо полить. В фазе роста молодых растений полив следует корректировать с учетом текущих погодных условий. Самый высокий уровень влажности необходим в период интенсивного роста огурцов, цветения и завязывания плодов. Если в течение недели жарко и сухо, полив следует производить несколько раз в неделю.

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Что добавить в воду при поливе?

Общеизвестно, что для полива культурных растений используется водопроводная или дождевая вода. Однако существуют и другие домашние способы приготовления ценного для растения раствора. Какие?

Сахарная вода

Соответствующее количество потребляемой глюкозы важно не только для человека, но и для растений. Для этого просто растворите 30 граммов сахара или одну таблетку глюкозы в литре кипятка.

После того как удобрение остынет, можно поливать им огурцы. В результате цветков появится больше, а огурцы станут твердыми и сочными. Недостаток этой подкормки лишь в том, что сахар привлекает муравьев.

Растворите 3 ложки этого продукта в пяти литрах воды. Огурцы вырастут сладкими, а листья перестанут желтеть

Вода с дрожжами

Для приготовления удобрения растворите 10 грамм сухих дрожжей в 10 литрах теплой воды. В водно-дрожжевую смесь также добавляют 2 столовые ложки сахара. Приготовленный раствор затем следует оставить на несколько часов на солнце или в другом теплом месте.

По истечении этого времени полученное удобрение разводят еще в 50 л теплой воды. Под корни каждого растения выливают 1 л приготовленного раствора.

Вода и пищевая сода

Такой раствор защитит растения от грибковых заболеваний, улучшит вкус огурцов и поможет отпугнуть насекомых, например, тлю, гусениц и мучнистую росу. Для приготовления раствора растворите 30 грамм пищевой соды в литре теплой воды.

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