Синоптики рассказали, сколько "беспросветных" дней в Беларуси будет холодно и сыро. Где ждать мокрый снег?

Опубликовано: 17.04.2024 16:18 , Обновлено: 17.04.2024

Теплая весна не спешит в Беларусь: на 18 - 20 апреля синоптики Белгидромета спрогнозировали прохладную погоду с дождями, туманом, порывистым ветром и даже мокрым снегом. В свою очередь, эксперты ТГ-канала Nadvorie рассказали, что будет с погодой почти до конца месяца.

“Ближайшие 10 дней беспросветные. Холодно и сыро”, - написали в Telegram-канале Nadvorie. Там также сообщили, что до 27 апреля холод в Беларусь будет идти с севера.

Если смотреть на прогноз погоды детально в ближайшие дни, то, по данным Белгидромета, он следующий. Ночью 18 апреля местами по Беларуси ожидаются кратковременные дожди, утром - по большей части страны. В отдельных районах ночью и утром возможен слабый туман, так что водителям стоит приготовиться. В целом же, по прогнозу синоптиков, погода в этот день будет облачная с прояснениями.

Ночью ожидается слабый северный и северо-восточный ветер, днем - умеренный, однако в восточной части Беларуси - порывистый. Температура воздуха ночью составит от -1 до +5°С , по юго-востоку - до +7°С , а вот днем столбик термометра поднимется до +13°С . В целом же, по прогнозу Белгидромета, 18 апреля погоду в Беларуси будет определять “прохладная неустойчивая воздушная масса”.

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Также облачная с прояснениями погода ожидается 19 апреля . Однако на большей части Беларуси пройдут дожди и мокрый снег, причем ночью и утром по северо-востоку - “сильные осадки”. Также утром на отдельных участках дорог - гололедица, так что белорусам не стоит торопиться с переходом на летние кеды или кроссовки. Белгидромет спрогнозировал на 19 апреля порывистый ветер, а во многих районах - сильный порывистый.

Что касается температуры воздуха, то она будет примерно такая же, как и 18 апреля: ночью - до +5°С , днем - от +2°С по северо-востоку до +11°С на юге.

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А 20 апреля , как рассказал Белгидромет, погоду днем будут формировать фронтальные разделы, которые идут с территории Польши. Но все так же будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, днем на большей части Беларуси - просто дожди. По прогнозу синоптиков, на отдельных участках дорог в утренние и ночные часы будет гололедица.

Как и на пятницу, на субботу синоптики спрогнозировали порывистый ветер в дневное время. Температура воздуха ночью составит от -3 до +4°С , а вот днем воздух прогреется от +8°С по северо-западу страны до +16°С по юго-востоку.

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