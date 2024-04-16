Вслед за Витебском. На территории ещё одной области решили вернуть отопление

Опубликовано: 16.04.2024 18:11 , Обновлено: 16.04.2024

Гродненский горисполком принял решение вернуть отопление в жилых домах и учреждениях Принеманья. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Гродноэнерго. Напомним, 15 апреля батареи вновь включили на севере страны, в Витебской области.

Такое решение власти приняли в связи с “понижением температуры наружного воздуха и предстоящим прогнозом погоды”, говорится в официальном сообщении Гродноэнерго. В первую очередь станет теплее в городских банях, театрах, больницах, учреждениях образования и общежитиях. Затем настанет черёд и жилого фонда.

Ранее Telegraf.news писал, что после недели температурных рекордов и практически летней погоды Беларусь вновь накрыл холодный фронт. Озвучивая предварительный прогноз на текущую неделю, синоптик Дмитрий Рябов отметил, что в ближайшее время погода “существенно сбавит летний темп” и добавит белорусам “дискомфорта”. Узнали, когда ждать ночных заморозков, где прогремят грозы, а в каких регионах страны в середине апреля ещё может выпасть снег.

Снег в середине апреля? Синоптики пообещали белорусам «дискомфортную» неделю с грозами и заморозками