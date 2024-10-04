Синоптики предупредили о "теплом фронте" в одной области Беларуси. А где и когда "наиболее интенсивные осадки"?

📷 Фото

Опубликовано: 04.10.2024 21:52 , Обновлено: 04.10.2024

Осень уже вовсю вступила в свои права на территории Беларуси с традиционными для октября атрибутами - дождями и холодом. Между тем, по информации синоптиков, одна область Беларуси в субботу, 5 октября, окажется под "влиянием теплого фронта циклона". Посмотрели, какую погоду специалисты пообещали на выходные и первый день следующей недели.

Как рассказали в тематическом Telegram-канале Nadvorie, 5 октября после обеда “под влияние теплого фронта циклона”, который идет с юга, Украины и Румынии, попадет Гомельская область. Судя по данным сервиса для прогноза погоды Windy.com, днем в субботу в Гомеле ожидается +14°С, в Мозыре - +15°С.

Скриншот: Windy.com

“В течение ночи циклон продолжит смещаться на север, и осадками будет охвачена значительная часть территории страны”, - предупредили в Telegram-канале Nadvorie.

“Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь и под утро воскресенья [ 6 октября ] на юге и юго-востоке РБ. Траектория движения циклона такова, что наиболее продолжительное время в зоне его атмосферных фронтов будет пребывать Гомельская область”, - рассказали специалисты, добавив, что в этом регионе будет “больше всего дождя”.

Прогноз количества осадков на ближайшие трое суток

А вот какой прогноз погоды на эти дни дали в Белгидромете. По информации специалистов, в субботу, 5 октября , погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, однако на юге и юго-востоке страны скажется влияние фронтального раздела. Именно там должны пройти дожди, в целом же в этот день по Республике - преимущественно без осадков.

Вот какая картина по температуре воздуха в субботу: ночью - от +3°С по северо-западу до +13°С по юго-востоку Беларуси, днем - +9 до +15°С .

«Как будто всю ночь по полю носилась» — Белорусы показали, во что превратились их авто после «грязного дождя» с прикаспийской пылью

В воскресенье, 6 октября , как рассказали в Белгидромете, погоду в стране будет определять активная фронтальная система, которая смещается с юга Европы. “Лишь ночью по северу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления”, - сообщили синоптики. Они спрогнозировали на этот день дожди во многих районах Республики и сильные дожди ночью по югу, а также утром и днем на большей части Беларуси.

В ночное время суток столбик термометра зафиксируется на отметке от +2°С по северу до +11°С по юго-востоку страны, днем - от +9 до +15°С , а местами по юго-востоку - до +19°С , то есть там жителям теплые пальто не пригодятся.

Где в Беларуси начали включать отопление в квартирах? Собрали известные адреса

В понедельник, 7 октября , по информации Белгидромета, сохранится влияние фронтальной системы. На этот день синоптики спрогнозировали преимущественно облачную погоду, однако на большей части Республики - снова дожди. По температуре ситуация следующая: ночью - +4 .. +10°С , днем - +8 .. +14°С .

Ранее Telegraf.news писал, что сентябрь 2024-го стал самым теплым первым осенним месяцем за все время метеорологических наблюдений в Беларуси. Об этом сообщили в Белгидромете. Сохранится ли такая “положительная аномалия” до конца года или температура, наконец, вернется к климатической норме? Посмотрели, что сулят белорусам международные прогностические модели.

Холодов в октябре не ждать? Синоптики рассказали, когда закончится «положительная аномалия» в Беларуси