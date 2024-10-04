Где в Беларуси начали включать отопление в квартирах? Собрали известные адреса

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Опубликовано: 04.10.2024 14:16 , Обновлено: 04.10.2024

Жители Минска сообщили, что в батареи их квартир начало поступать тепло, то есть отопление стали включать и в жилфонде. Посмотрели, по каким адресам.

Официальной информации от властей Минска о включении отопления в жилфонде пока не было. “Живу на проспекте Независимости, в районе “Академии наук”. С удивлением сегодня утром обнаружила, что батареи стали теплые. Правда, только в половине квартиры (планировка — «распашонка»). Во второй — все еще холодные”, - рассказала читательница портала Onliner.

Вот где еще, как передало издание, жители столицы обнаружили теплые батареи дома:

на Слободском проезде,

ул. Матусевича,

ул. Жиновича,

ул. Лещинского,

жилой комплекс “Маяк Минска”.

Портал Office Life написал, что о теплых батареях рассказали жители Октябрьского и Центрального районов Минска. Читатель Telegraf.news сообщил о теплых батареях в многоквартирном доме по улице Семеняко во Фрунзенском районе.

К слову, белорусы в ожидании включения отопления не только в столице уже стали делиться современными народными приметами. “По народным приметам, если в Минске включают отопление, 2-3 дня - и можно ждать того же в Витебске”, - написал один из жителей Витебска в чате, посвященном погоде в Беларуси.

Обновлено Однако примета не сбылась. Днем 4 октября в Telegram-канале Витебского облисполкома сообщили о старте отопительного сезона в жилфонде региона. "Соответствующее решение принято областной рабочей группой по оптимизации режимов теплоснабжения", проинформировали в ведомстве.

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Напомним, согласно постановлению Совмина Беларуси № 113 от 21 февраля 2024 года, если за окном наблюдается +10°С и ниже на протяжении трех суток подряд, тогда ЖКХ имеет право подавать тепло в детские сады, школы и больницы.

Что касается домов обычных белорусов, в них станет теплее, когда среднесуточная температура не будет превышать +8°С в течение все тех же трех суток. Также это касается общежитий, театров и, например, городских бань.

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Что по погоде?

Ранее Telegraf.news сообщал, что в пятницу, 4 октября, по прогнозу Белгидромета, в темное время суток воздух в стране прогреется до +5..+12°С, а днем температура будет колебаться в пределах +9..+16°С. Примерно такая же ситуация ожидается и в субботу, 4 октября: после заката температура воздуха составит от +3°С по северу до +12°С по юго-востоку Беларуси, а днем воздух прогреется до +9..+14°С.

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Также мы писали, что о включении отопления в детских садах, школах, больницах и других социальных объектах рассказали в Мингорисполкоме, Витебском и Минском облисполкомах. Там тепло дали 1 октября.

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3 октября стало известно, что и на Брестчине начали включать отопление в объектах социальной сферы. Об аналогичном решении сообщило в этот же день «Гродноэнерго», а 4 октября - Гродненский горисполком.

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