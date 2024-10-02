«Как будто всю ночь по полю носилась» - Белорусы показали, во что превратились их авто после «грязного дождя» с прикаспийской пылью

🎥 Видео

Опубликовано: 02.10.2024 16:23 , Обновлено: 02.10.2024

Белорусы поделились в соцсети TikTok видео, на которых продемонстрировали состояние своих автомобилей после «грязного дождя» 1 и 2 октября. Ролики приходили из разных районов страны, но проблема у всех автомобилистов оказалась одна - прикаспийская пыль, которой покрылись машины после непродолжительных осадков. Синоптики объяснили, откуда к нам её принесло.

Первые ролики с покрытыми слоем грязи автомобилями начали появляться ещё сутки назад, а уже 2 октября стало ясно, что проблема не ограничивается каким-то одним белорусским городом и связана явно не с локальными ЧП.

“Я сегодня утром даже испугалась. Вчера вечером поставила чистенькую бибику у подъезда, а она сегодня меня встречает мурзатая, как будто всю ночь по полю носилась”, - пользовательница соцсети под одним из видео из Пинска.

“Что это вообще за дождь идёт такой грязный? Я думал сначала показалось”, - поделился аналогичной картиной другой пользователь соцсети из Пинска Брестской области.

В комментариях под видео зрители сообщили, что столкнулись с такой же неприятностью в Пружанах, где “утром на мойке было не протолкнуться”. Лида, Кобрин, Лунинец, Брест, Полоцк, Гомель, Минск - география этого “природного явления” оказалась, судя по комментария, весьма обширна.

Что это было?

Ситуацию прояснили авторы Telegram-канала @nadvorie. Они пояснили, что в “грязных дождях”, которые идут местами по Беларуси последние два дня, виновата “пыль, поднятая ветром с прикаспийских степей”, с территории Казахстана и Туркменистана.

Из-за благоприятных потоков в атмосфере, её донесло до Беларуси. Хотя концентрации изначально ожидались “совсем не высокие”, на снимке, сделанном спутником Terra, отчётливо видно, что 1 октября всю восточную половину Беларуси затянуло плотным облаком пыли.

Ранее Telegraf.news рассказал, что синоптики пообещали белорусам выход из «обширной ложбины холода» и значительное потепление к выходным. Они также дали предварительный прогноз относительно того, как долго продержится в Беларуси очередная волна тепла.

Синоптики пообещали белорусам выход из «обширной ложбины холода». Где и когда ждать до +20°?