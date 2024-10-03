Холодов в октябре не ждать? Синоптики рассказали, когда закончится «положительная аномалия» в Беларуси

Опубликовано: 03.10.2024 14:17 , Обновлено: 03.10.2024

Нынешний сентябрь стал самым тёплым сентябрём за всё время метеорологических наблюдений в Беларуси. Об этом в четверг, 3 октября, сообщили в Белгидромете. Сохранится ли такая "положительная аномалия" до конца года или температура, наконец, вернётся к климатической норме? Посмотрели, что сулят белорусам международные прогностические модели.

Согласно данным Белгидромета, в сентябре 2024 года температура воздуха по стране в среднем держалась на уровне рекордных +17,5°С. Это выше, чем обычные сентябрьские показатели на целых 4,8°С - такого белорусские синоптики не фиксировали никогда.

Отклонения средней температуры воздуха в Беларуси в сентябре в 1991-2024 гг.

При этом в отдельных районах страны отклонение от климатической нормы было ещё больше - в Могилевской области в сентябре было теплее в среднем на +5,3°С. Неравномерность “положительной температурной аномалии” наглядно видна на карте ниже.

А вот по осадкам, наоборот, в большинстве районов Беларуси был явный недобор до нормы. В среднем по стране выпало лишь 47% от обычного сентябрьского количества и лишь на крайнем юго-западе их было в избытке.

Какими будут октябрь и ноябрь?

Точных долгосрочных прогнозов синоптики Белигдромета не дают, а вот авторы тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie, исходя из обновлённых данных прогностической модели CFS E3, пообещали белорусам продолжение “положительной температурной аномалии”. По их расчётам, октябрь в Беларуси будет “теплее среднего”.

“На юго-востоке Беларуси прогнозируется положительная, на 1,5–2 градуса, аномалия средней температуры воздуха по сравнению с базисным периодом 1991–2020 года”, - сообщили специалисты.

Исходя из данных Белгидромета, климатическая норма октября для нашей страны составляет +7,2°С, следовательно, можно ожидать, что средняя температура по Беларуси в это месяце будет держаться в диапазоне +8,7.. +9,2°С.

В ноябре, исходя из данных модели CFS E3, температура должна вернуться к норме, следовательно, будет держаться в среднем на уровне +1,6°С - именно такова климатическая норма для этого месяца, по данным Белгидромета.

А вот декабрь-2024 и январь-2025 авторы Telegram-канала Nadvorie спрогнозировали “теплее обычного”, не называя пока конкретных цифр ввиду долгосрочности прогноза - на таких временных отрезках они редко бывают точны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что уже к этим выходным синоптики пообещали белорусам выход из “обширной ложбины холода” и заметное потепление. Продлится новая волна тепла, которая прогреет воздух до +20°, как ожидается, с недельку.

Синоптики пообещали белорусам выход из «обширной ложбины холода». Где и когда ждать до +20°?