Синоптики предупредили о штормовом ветре по всей Беларуси 7 - 8 октября. А когда пообещали заморозки до -2°С?

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Опубликовано: 06.10.2023 15:28 , Обновлено: 06.10.2023

Синоптики уточнили свой прогноз на предстоящие выходные, 7 и 8 октября. Как и предполагалось ранее, по всей Беларуси установится холодная и ветреная погода из-за циклона, центр которого будет постепенно смещаться с территории Швеции на Финский залив. По всей стране Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра.

По прогнозу белорусских синоптиков, в субботу и воскресенье на большей части страны усилится западный, северо-западный ветер. Его порывы, как предполагают специалисты, в эти дни могут достигать 15-20 м/с (54-90 км/ч), а утром и днем 7 октября - местами до 24 м/с (86 км/ч).

В свою очередь авторы телеграм-канала «Надвор’е» отметили, что две основные расчетные модели прогноза погоды - ICON и ECMWF - говорят о том, что местами порывы ветра будут даже больше - до 25 м/с (90 км/ч).

“Ощутимо дуть начнёт завтра, примерно с 3 утра местного, начиная с крайних северо-западных районов Беларуси. К 9 утра ветер усилится до 20 м/с и охватит уже всю северо-западную половину страны”, - рассказали в тг-канале.

Как показывают расчёты специалистов, максимальная скорость ветра ожидается с 12:00 до 18:00 субботы, а затем ветер будет ослабевать. Ночью ожидается ослабление ветра до умеренного (8–14 м/с), хотя на севере страны ветер по-прежнему будет достаточно крепким - 14–18 м/с. В воскресенье, 8 октября, примерно с 6:00 вероятнее всего, ветер вновь усилится.

“Рассчитываем к обеду в центральных районах Беларуси получить 20–23 м/с. В понедельник тоже ветрено 8–12 м/с, по юго-востоку до 18 м/с”, - резюмировали авторы тг-канала.

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В Беларусь идут первые серьёзные заморозки?

Между тем, Белгидромет предупредил белорусов о первых настоящих заморозках в этом сезоне. Технически первый минус в Беларуси зафиксировали ещё в ночь с 25 на 26 сентября. Тогда метеостанция зарегистрировала в поселке Езерище Витебской области -0,1°C. Однако, как показывает предварительный прогноз Белгидромета, уже в понедельник, 9 октября, ночью в отдельных районах страны температура воздуха опустится до -2°С.

Как пояснили синоптики, из-за холодной неустойчивой воздушной массы из Скандинавии ночью на большей части страны, а днём - местами пройдут кратковременные дожди. Более того, жители северо-восточных районов вполне могут ожидать первого мокрого снега.

Ожидается, что порывистый северо-западный ветер не утихнет и в этот день, а температура воздуха в среднем по стране составит +4..+11°С днём и +1..+6°С ночью (при прояснениях возможны заморозки до 0..-2°С).

Напомним, минские энергетики на днях рассказали, долго ли ещё белорусам ждать включения центрального отопления в домах. Оказалось, что за последние пять лет отопление в столице начинали включать в октябре только один раз — в 2020 году, и в этом году есть шансы установить новый рекорд пятилетки.

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