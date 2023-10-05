Как белорусам отличить ураган от шторма в прогнозе погоды? Разобрались, что такое шкала Бофорта
Наверняка вы когда-нибудь слышали про шкалу Бофорта (ударение на первое "о"). Это понятие можно встретить при просмотре прогноза погоды (например, на нашем сайте). Но мало кто задумывается, что это такое и как понять, какой вам пообещали ветер — слабый, шторм или ураган. Рассказываем, кто такой Бофорт и показываем его шкалу.
Шкала Бофорта – это система измерения скорости ветра в баллах (от 0 до 12). Силу оценивают по воздействию ветра на наземные предметы или по волнению на море. Ее полное название — шкала силы ветра Бофорта.
Как появилась Шкала Бофорта?
Ее разработал ирландский гидрограф Фрэнсис Бофорт (впоследствии - контр-адмирал), офицер Королевского флота Великобритании в 1805 году во время службы на корабле HMS Woolwich.
Сначала шкалу использовал только Бофорт, но в 1874 году Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял систему для использования в международной синоптической практике.
[info_b]В XVIII веке морские офицеры регулярно проводили наблюдения за погодой, но стандартной шкалы не существовало, и поэтому они могли быть весьма субъективными — для одного человека “жесткий бриз” мог быть “мягким бризом” для другого. Бофорту удалось стандартизировать шкалу.[/info_b]
После шкалу меняли и уточняли. Например, в 1906 году описание расширили от состояния моря до наземных наблюдений за объектами, сносимыми ветром. Также первоначально в ней не указывалась скорость ветра, ее добавили только в 1926 году.
А в 1946 году Бюро погоды США расширило шкалу с 12 до 17 баллов, чтобы различать тропические ураганные ветры разной силы. Однако силы 13-17 чаще применяют на Тайване и в Китае, где тайфуны не редкость.
Сила ветра. Сколько баллов у легкого, а сколько у шторма и урагана?
Баллы шкалы Бофорта от 0 до 12 соответствуют определенной скорости ветра и его эффектам на окружающую среду. Например, балл 0 означает отсутствие ветра, а балл 12 — ураганный ветер со скоростью более 118 км/ч (32,9 м/с).
Так выглядит шкала:
|Баллы Бофорта
|Словесное определение силы ветра
|Скорость ветра, м/сек
|Картинка
|0
|Штиль
|0-0,2
|1
|Тихий
|0,3-1,5
|2
|Легкий
|1,6-3,3
|3
|Слабый
|3,4-5,4
|4
|Умеренный
|5,5-7,9
|5
|Свежий
|8,0-10,7
|6
|Сильный
|10,8-13,8
|7
|Крепкий
|13,9-17,1
|8
|Очень крепкий
|17,2-20,7
|9
|Шторм
|20,8-24,4
|10
|Сильный шторм
|24,5-28,4
|11
|Жестокий шторм
|28,5-32,6
|12
|Ураган
|32,7 и более
Так, при штиле вы даже не заметите движения листьев на деревьях, а поверхность воды останется гладкой.
Когда дует тихий ветер , листья деревьев начинают колыхаться, а на поверхности воды появляются мелкие волны.
Легкий ветер начинает ощущаться на лице, а листья деревьев колышутся сильнее. Поверхность воды покрывается мелкими волнами.
В случае слабого ветра листья деревьев непрерывно шелестят, а на поверхности воды появляются более заметные волны.
При умеренном ветре деревья уже начинают шуметь, а на поверхности воды появляются более высокие волны. Кроме того, он поднимает пыль и мусор с земли.
Свежий ветер начинает оказывать сопротивление при ходьбе, а на поверхности воды появляются значительные волны.
Сильный ветер заставляет качаться тонкие деревья и шевелит толстые сучья на больших, провода могут гудеть.
При крепком ветре нельзя нормально двигаться против его движения. А очень крепкий ветер ломает тонкие сучья и деревья.
Что касается шторма , то он ломает большие деревья и ветки, а также срывает черепицу с домов. На поверхности воды появляются очень высокие волны с белыми гребнями.
Сильный шторм характеризуется тем, что способен разрушать здания и валить большие деревья с корнем. У жесткого вообще колоссальная разрушительная сила.
И, наконец, ураган . Он может уничтожать дома и даже целые города, из-за него гибнут сотни и даже десятки тысяч людей.
А вот как данные выглядят в прогнозе погоды для Беларуси на сайте Телеграфа.
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