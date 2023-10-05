Как белорусам отличить ураган от шторма в прогнозе погоды? Разобрались, что такое шкала Бофорта

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.10.2023 11:34 , Обновлено: 06.10.2023

Наверняка вы когда-нибудь слышали про шкалу Бофорта (ударение на первое "о"). Это понятие можно встретить при просмотре прогноза погоды (например, на нашем сайте). Но мало кто задумывается, что это такое и как понять, какой вам пообещали ветер — слабый, шторм или ураган. Рассказываем, кто такой Бофорт и показываем его шкалу.

Шкала Бофорта – это система измерения скорости ветра в баллах (от 0 до 12). Силу оценивают по воздействию ветра на наземные предметы или по волнению на море. Ее полное название — шкала силы ветра Бофорта.

Как появилась Шкала Бофорта?

Ее разработал ирландский гидрограф Фрэнсис Бофорт (впоследствии - контр-адмирал), офицер Королевского флота Великобритании в 1805 году во время службы на корабле HMS Woolwich.

Сначала шкалу использовал только Бофорт, но в 1874 году Постоянный комитет Первого метеорологического конгресса принял систему для использования в международной синоптической практике.

[info_b]В XVIII веке морские офицеры регулярно проводили наблюдения за погодой, но стандартной шкалы не существовало, и поэтому они могли быть весьма субъективными — для одного человека “жесткий бриз” мог быть “мягким бризом” для другого. Бофорту удалось стандартизировать шкалу.[/info_b]

После шкалу меняли и уточняли. Например, в 1906 году описание расширили от состояния моря до наземных наблюдений за объектами, сносимыми ветром. Также первоначально в ней не указывалась скорость ветра, ее добавили только в 1926 году.

А в 1946 году Бюро погоды США расширило шкалу с 12 до 17 баллов, чтобы различать тропические ураганные ветры разной силы. Однако силы 13-17 чаще применяют на Тайване и в Китае, где тайфуны не редкость.

Фото иллюстрационное

Сила ветра. Сколько баллов у легкого, а сколько у шторма и урагана?

Баллы шкалы Бофорта от 0 до 12 соответствуют определенной скорости ветра и его эффектам на окружающую среду. Например, балл 0 означает отсутствие ветра, а балл 12 — ураганный ветер со скоростью более 118 км/ч (32,9 м/с).

Так выглядит шкала:

Баллы Бофорта Словесное определение силы ветра Скорость ветра, м/сек Картинка 0 Штиль 0-0,2 1 Тихий 0,3-1,5 2 Легкий 1,6-3,3 3 Слабый 3,4-5,4 4 Умеренный 5,5-7,9 5 Свежий 8,0-10,7 6 Сильный 10,8-13,8 7 Крепкий 13,9-17,1 8 Очень крепкий 17,2-20,7 9 Шторм 20,8-24,4 10 Сильный шторм 24,5-28,4 11 Жестокий шторм 28,5-32,6 12 Ураган 32,7 и более

Так, при штиле вы даже не заметите движения листьев на деревьях, а поверхность воды останется гладкой.

Когда дует тихий ветер , листья деревьев начинают колыхаться, а на поверхности воды появляются мелкие волны.

Легкий ветер начинает ощущаться на лице, а листья деревьев колышутся сильнее. Поверхность воды покрывается мелкими волнами.

В случае слабого ветра листья деревьев непрерывно шелестят, а на поверхности воды появляются более заметные волны.

При умеренном ветре деревья уже начинают шуметь, а на поверхности воды появляются более высокие волны. Кроме того, он поднимает пыль и мусор с земли.

Свежий ветер начинает оказывать сопротивление при ходьбе, а на поверхности воды появляются значительные волны.

Сильный ветер заставляет качаться тонкие деревья и шевелит толстые сучья на больших, провода могут гудеть.

При крепком ветре нельзя нормально двигаться против его движения. А очень крепкий ветер ломает тонкие сучья и деревья.

Что касается шторма , то он ломает большие деревья и ветки, а также срывает черепицу с домов. На поверхности воды появляются очень высокие волны с белыми гребнями.

Сильный шторм характеризуется тем, что способен разрушать здания и валить большие деревья с корнем. У жесткого вообще колоссальная разрушительная сила.

И, наконец, ураган . Он может уничтожать дома и даже целые города, из-за него гибнут сотни и даже десятки тысяч людей.

А вот как данные выглядят в прогнозе погоды для Беларуси на сайте Телеграфа.

Актуальный прогноз на каждый день, на 16 дней и на ближайшие выходные смотрите по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что западные метеорологи озвучили свой предварительный долгосрочный прогноз на предстоящую зиму для европейского континента. Посмотрели, насколько снежной будет зима 2023/2024 в Беларуси. Готовиться ли белорусам к обильным снегопадам или их ждёт продолжение аномально теплого периода?

Снегопадам быть? Синоптики рассказали, какой будет зима-2024 в Беларуси