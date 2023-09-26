В Беларусь пришли «первые морозцы». Какую погоду принесёт антициклон из России в ближайшие дни?

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Опубликовано: 26.09.2023 13:40 , Обновлено: 26.09.2023

Синоптики предупредили белорусов о заметных ночных похолоданиях 27-29 сентября. В ближайшие три дня температура воздуха ночью может опускаться до +2°С..+8°С, хотя дневная температура по-прежнему будет комфортной, а в некоторых районах - даже превышать климатическую норму. Между тем, на севере страны уже зафиксировали первые ночные заморозки. Когда ждать остальным регионам?

На сайте Белгидромета опубликовали карту минимальных температур в ночь с 25 на 26 сентября. Если жители южных регионов всё ещё могли наслаждаться комфортными +10°C.. 12,4°C, то на севере страны уже зафиксировали первые в этом осеннем сезоне морозы: метеостанции зарегистрировали ночью в поселке Езерище Витебской области -0,1°C. На “первые морозцы” обратил внимание телеграм-канал «Надвор’е».

[info_b]Поселок Езерище нередко называют “белорусским северным полюсом” - здесь находится самая северная метеостанция страны. Однако, национальный рекорд отрицательной температуры принадлежит не самому поселку, а агрогородку Бычиха, расположенному в двадцати километрах отсюда: в январе 1940 года метеостанция зафиксировала там минус 41,5 градуса.[/info_b]

Впрочем, судя по прогнозу Белгидрометцентра на ближайшие дни, это была самая холодная ночь на этой неделе. В том же посёлке Езерище уже этой ночью синоптики прогнозируют температуру в +9°C..+10°C.

В целом же по стране в ближайшие три дня - с 27 по 29 сентября - погода будет формироваться под влиянием периферии антициклона, который сейчас располагается над центральными районами европейской части России.

В среду, 27 сентября , синоптики спрогнозировали минимальную ночную температуру в диапазоне от +2°С до +8°С (по юго-западу +9..+15°С), максимальную дневную - от +20 до +26°С.

Погодные условия существенно не изменятся и 28-29 сентября : синоптики спрогнозировали небольшую облачность, но без осадков. Ночью в отдельных районах воздух может опуститься до +2°С, местами будет до +13°С, а максимальная дневная температура ожидается от +21 до +27°С.

Напомним, согласно прогнозу синоптика Дмитрия Рябова до 1 октября на территории Беларуси установится “золотая осень”, а в отдельных регионах дневная температура будет достигать +28°C. Специалист назвал установившуюся погоду “бабьим летом” и пообещал белорусам “холодные туманные утренники и залитые солнцем умерено теплые, сухие дни”. По его словам, несмотря на постепенное понижение среднесуточной температуры, до 1 октября она по-прежнему будет выше климатической нормы.

Синоптики пообещали белорусам «золотую осень» до 1 октября. Где прогреет до +28°C?

[info_b]«Бабье лето» — длительный период тёплой и сухой погоды. Оно наступает после значительного похолодания, и может сопровождаться вторичным цветением некоторых растений, обычно цветущих только 1 раз в год.[/info_b]

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