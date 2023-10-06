«Побъём рекорд в этом году?» - Энергетики Минска рассказали, когда обычно включают отопление

Опубликовано: 06.10.2023 07:57 , Обновлено: 06.10.2023

В республиканском унитарном предприятии "Минскэнерго" рассказали о самых ранних и самых поздних датах начала отопительного сезона за последние пять лет. Оказалось, что в эти годы центральное отопление в столице начинали включать в октябре только один раз - в 2020 году, и в этом году есть шансы установить новый рекорд пятилетки.

“Уходящий сентябрь стал самым теплым в Беларуси за последние 78 лет. Природа подарила нам не только дополнительный месяц лета, но и отодвинуло наступление отопительного сезона”, - отметили в “Минскэнерго”.

Согласно статистике энергетиков, за последние пять лет отопительный сезон в Минске начинали в октябре только один раз, все остальные годы - ещё в сентябре.

Самая ранняя дата начала отопительного сезона за последние 5 лет - 20 сентября 2021 года, а самая поздняя - 12 октября 2020 года.

“Побьём рекорд в этом году?”, - задались вопросом в “Минскэнерго” и напомнили, что решение о включении отопления в столице принимает Мингорисполком.

Когда в Беларуси включают отопление в домах?

Согласно нормативным актам, отопление в домах белорусов начинают включать тогда, когда среднесуточная температура опускается ниже +8℃ и держится на этом уровне в течение пяти дней. В детских садах, школах, поликлиниках, больницах и других социально значимых объектах отопление включают чуть раньше - когда температура опускается до +10℃. В последнюю очередь тепло подают в административные, промышленные и производственные здания.

Однако, судя по прогнозам Белгидромета, в Минске такой температуры не будет как минимум до воскресенья, 8 октября, когда начнётся заметное похолодание.

Напомним, на ближайшие выходные, 7 и 8 октября, синоптики дали крайне неблагоприятный предварительный прогноз для всей Беларуси. Ожидается, что из-за циклона, который сейчас смещается с территории Скандинавии, погода заметно ухудшится. Возможны сильные ливни с грозами, во время которых порывы ветра могут достигать внушительной скорости — 26–28 м/с (или более 93-100 км/ч). Более того, в некоторых районах страны возможен мокрый снег, а столбики термометра ночью кое-где опустятся до +1℃ .

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Ранее Телеграф рассказывал, что с наступлением холодов вопрос экономии тепла становится для белорусов (да и не только) особенно актуальным. Поэтому перед началом отопительного сезона хорошо бы не забыть об одной вещи. Именно от нее зависит не только ваше здоровье, но и счета за отопление.

Это нужно сделать всем белорусам перед включением отопления. Как поможет сэкономить?