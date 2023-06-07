Синоптики предупредили о последствиях наступившей засухи в Беларуси

Опубликовано: 07.06.2023 18:59 , Обновлено: 07.06.2023

Метеорологи Белгидромета рассказали 7 июня о сложившейся из-за отсутствия дождей обстановке и к чему это привело.

Специалисты сообщили, что долгое отсутствие дождей стало причиной возникновения атмосферной и почвенной засухи, что осложнило агрометеорологическую обстановку в Беларуси.

По их словам, те небольшие локальные дожди, которые должны пройти, уже существенно не изменят сложившиеся условия произрастания сельскохозяйственных культур.

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«Серьезный дефицит почвенной влаги может негативно сказаться на формировании продуктивности колоса зерновых культур, неблагоприятен для отрастания трав после укоса, замедляет рост стебля льна», - считают метеорологи.

И их прогнозы неутешительные: в ближайшие дни «агрометеорологические условия сохранятся довольно сложные», говорят специалисты.

[info_b]Прошедший май в Беларуси стал самым засушливым с 1945 года. Общее количество осадков достигло всего 12 мм, что около 20% от нормы.[/info_b]

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